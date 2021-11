Handball-SH-Liga Frauen : Haie-Frauen rücken nach Auswärtssieg weiter vor

Am Ende zehrt das Kardel-Team von einem Sieben-Tore-Polster.

Avatar_shz von Hans-Peter Schwider

29. November 2021, 14:28 Uhr

Von der Papierform her nahezu in Bestbesetzung, faktisch aber fast dreiviertel der Mannschaft krankheitsbedingt geschwächt beziehungsweise mit Trainingsrückstand. Dafür aber mit dem unbedingten Willen, in der Westerrönfelder Heidesandhalle zu gewinnen, nahmen die Handballerinnen der HSG Horst/Kiebitzreihe tatsächlich beide Punkte mit in den Kreis Steinburg.

Weiter vorgerückt

Mit 29:26 (18:11) gewannen die weiblichen Haie verdient bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg und rückten in der Tabelle der SH-Liga vorläufig auf den fünften Tabellenplatz vor.

Vom Vorsprung gezehrt

Früh schon setzte sich die Mannschaft von Coach Ralf Kardel ab und führte zwischenzeitlich mit sieben Toren Vorsprung. Mit zunehmender Spielzeit ließen dann die Kräfte etwas nach, was die Gastgeberinnen nutzten, um den Vorsprung Tor um Tor abzuknabbern. Schlussendlich spielten die Haie ihre ganze Routine aus und sicherten einen Drei-Tore-Vorsprung zum Sieg.