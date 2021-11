Fussball-Verbandsliga West : Grün-Weiß Todenbüttel und TuS Krempe liefern sich turbulente Schlussphase

3:3 - Gastgeber gleichen in der Nachspielzeit durch Foulelfmeter aus

Avatar_shz von shz.de

13. November 2021, 21:36 Uhr

Todenbüttel | Todenbüttel In einem Spiel mit einer turbulenten Schlussphase trennten sich in der Fußball-Verbandsliga West Grün-Weiß Todenbüttel und TuS Krempe 3:3 (0:0)-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit mit den klareren Chancen für die Kremper durch Vit (27.), Nielsen (36.) und Sulz (37./Pfosten) gingen der TuS durch Max Oetke (56.) auf Vorarbeit von Jonas Bischoff in Führung. In der 71. und 82. Minute drehten Ole Petersen und Thorge Cordes den Spieß zugunsten der Todenbütteler um. Fabian Thoma (83.) und Tim Sulz (90. +1) brachten mit dem 2:2 und 2:3 die Steinburger wieder auf Siegkurs. Ein von Fynn Schüder verursachter Elfmeter führte mit der letzten Aktion (90. +4) zum 3:3 durch Thorge Cordes. „Unter dem Strich letztlich ein gerechtes Ergebnis“, resümierte TuS-Co-Trainer Tim Harder. schö

Grün-Weiß Todenbüttel: Pohlmann – Zauter, Struve, Petersen, Reimers, Lüdeke, Paulsen (90. Lehmpfuhl), Holling, Solterbeck, Hansen (74. Cordes), Ratjen (74. Karstens).

TuS Krempe: Haack – Nielsen, Maniscalco, Sulz, Bischoff (75. Riemann), Schliemann, T. Thoma (66. F. Thoma), Vit (90.+3 Harder), Max Oetke, Baese (46. Harms), Schüder.

Schiedsrichter: Philip Zeich (Henstedt-Ulzburg)

Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Max Oetke (56.). 1:1 Petersen (71.), 2:1 Cordes (82.), 2:2 F. Thoma (83.), 2:3 Sulz (90. +1), 3:3 Cordes (90. +4/FE).