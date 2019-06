Kreiskinderturnfest : Großes Sportfest beim MTV Wilster

Breitensport steht im Vordergrund

13. Juni 2019, 15:28 Uhr

Wilster | Der Kreisturnverband Steinburg (KTV) veranstaltet sein traditionelles Kinderturnfest am kommenden Sonntag in Wilster. Ausrichter des Sportfestes ist der MTV Wilster. Beginn der Wettkämpfe in der Sporthalle und im Wilstermarschstadion ist um 11.15 Uhr. Angeboten werden den Kindern der Jahrgänge 2005 und jünger Mehrkämpfe, die aus zwei turnerischen und zwei leichtathletischen Übungen bestehen. Weil es sich um eine breitensportliche Veranstaltung handelt, erhalten Kinder, die bereits an Landes- oder Bundesmeisterschaften teilgenommen haben, kein Startrecht.

Im Anschluss an den Mehrkampf werden ab 13 Uhr die Pendelstaffeln gestartet. Ausgeschrieben sind Wettbewerbe über 8 x 75 Meter für die Jahrgänge 2005 bis 2008 beziehungsweise über 10 x 50 Meter für die noch jüngeren Mädchen und Jungen. Startvoraussetzung ist: Alle Staffelläufer müssen sich zuvor am breitensportlichen Mehrkampf beteiligt haben.

Bevor es um 14.45 Uhr zur großen Siegerehrung für alle Jahrgänge in der Halle kommt, versammeln sich dort ab 13.30 Uhr Turnfestteilnehmer und Zuschauer zum Programmpunkt „Vereine stellen sich vor“. Angesagt haben sich für den Showteil folgende Clubs: TSV St. Margarethen, TSV Wacken, MTV Wilster und VfL Kellinghusen. Außerdem gibt es mit dem gemeinsamen Tanz aller Teilnehmer auch eine besondere Aktion, die herausstellen soll, dass das Kreiskinderturnfest ein reines Breitensportfest ist.