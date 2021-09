Fussball-Verbandsliga West : Gottseligs früher Doppelpack bringt Heiligenstedten den Sieg

Der TSV bleibt nach dem 2:1 gegen Todenbüttel weiter ohne Niederlage.

Heiligenstedten | Die Partie des TSV Heiligenstedten gegen Grün-Weiß Todenbüttel hatte in der der Fußball-Verbandslliga West gleich zu Beginn ordentlich was zu bieten. Torchancen auf beiden Seiten und zwei frühe Treffer der Julianka-Elf schon in den ersten fünf Minuten ließen Vielversprechendes erwarten. Alexander Gottselig (2., 5.) nutzte Zuspiele von Steven Bolln und ...

