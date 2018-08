Erfolgreicher Saisonabschluss : Golf Club feiert Aufstieg in Klasse A

Breitenburger AK 30-Team kann sich zum Abschluss sogar noch einen letzten Platz in Jersbek erlauben

von shz.de

28. August 2018, 16:44 Uhr

Ein Aufstieg, ein zweiter und ein dritter Rang in der jeweiligen Alters- und Spielklasse – das war das Ergebnis der Mannschaften des Golf Clubs Schloss Breitenburg am Ende ihrer Punktspielsaison.

Am erfolgreichsten war das Breitenburger Team der Altersklasse (AK) 30. Die Mannschaft schaffte den Aufstieg von der Klasse B in die Klasse A, der höchsten Liga des schleswig-holsteinischen Golf-Verbandes. Und das, obwohl es am letzten Spieltag nur zum letzten Platz langte. Auf der Anlage des Golfclubs Jersbek mussten die Breitenburger ohne ihren verhinderten Spitzenspieler Moritz Graf zu Rantzau antreten und belegten hinter Siek/Ahrensburg (422 Schläge), Jersbek (425), Kitzeberg (427), Brunstorf (429) mit 438 Schlägen für die 18 Löcher nur den fünften und letzten Rag der Tageswertung.

„Aber unser Vorsprung aus den bisherigen vier Punktspielen war in der Tabelle so groß,“ freute sich Kapitän Dirk Dünkelmann, „dass es für den Aufstieg langte.“ Hinter dem Breitenburger Team rangierten in der Abschlußsstabelle Kitzeberg, Jersbek und die beiden Absteiger Siek/Ahrensburg sowie Brunstorf.

Bei strömendem Regen erspielte Stefan Albrecht mit 84 Schlägen das beste Resultat der Breitenburger Mannschaft, gefolgt von Falk von Wildenradt (85 Schläge), Martin Lucht (87), Dirk Dünkelmann (91), Tim Kordes (91) und Frank Wohlers (94).

Die Herren der Breitenburger AK 65 beendeten die Saison mit einem respektablen zweiten Platz in der Schlusstabelle der Klasse A, der höchsten Golf-Liga des Landes. Auf eigener Anlage langte es im letzten Saisonspiel mit 447 Schlägen nur zu Rang zwei hinter dem erneut dominierenden Team des Golf Club Föhr (424). Dritter wurde die Mannschaft des GC Lohersand (452) vor Altenhof (517) und Escheburg (463).

Johannes Tittmann erzielte bei norddeutschem Dauerregen mit 87 Schlägen das beste Resultat der Spieler des Golf Clubs Schloss Breitenburg vor Harald Rosenau (88), Karl-Heinz Jennerich (88), Bernd Damerow (91), Sönke Sierts (93) und Peter Weging (94).

Überlegener Landesmeister wurde der Golf Club Föhr vor Breitenburg, Lohersand und den beiden Absteigern Altenhof und Escheburg. Sie werden in der kommenden Saison in der höchsten Landesklasse A durch die beiden Aufsteiger GC Grambek und GC Bunstorf ersetzt.

Platz drei in der Saison-Abschlusstabelle der höchsten schleswig-holsteinischen Klasse A belegten die Breitenburger Herren der AK 50. Im letzten Punktspiel mussten sie auf der Anlage des GC Husumer Bucht Kitzeberg (413 Schläge) und Sylt (426) den Vortritt lassen, wurden aber mit 430 Schlägen Dritter vor Husum (437) und Großensee (447). Bester Breitenburger Spieler war Martin Hammelmann mit 82 Schlägen vor Helge Schmidt (83), Cai von Ahlefeldt-Dehn (85), Anders Hammergreen (89), Jan Esser (91) und Mike Roberts (92). Landesmeister wurde der GC Kitzeberg vor dem GC Sylt und dem GC Schloss Breitenburg.

Mit nur drei statt sechs Spielern trat das AK-21-Team des GC Schloss Breitenburg auf der Anlage Gut Kaden an. Für Philipp Mevert (23 Nettopunkte), Julia Clausen (19) und Jannis Zunker (16) langte es so natürlich hinter Hamburg-Holm, Club an der Pinnau und Gut Kaden nur zum letzten Tabellenplatz in der Gruppe.

In der Norddeutschen Jugendliga der AK 14 trat die Breitenburger Mannschaft auf der Anlage Wendlohe über 9 Löcher an und belegte hinter Wendlohe (63 Nettopunkte) und Hamburger Golf Club (63) mit 61 Nettopunkten Platz drei vor Club an der Pinnau (55). In der Wertung des Breitenburger Teams waren Julian Granzin (22 Nettopunkte), Finn Marek (20) und Ole Carstens (19).