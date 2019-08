Fußball-Verbandsliga West : Gerechtes 1:1 in Heiligenstedten

TSV trotzt WSV Tangstedt einen Punkt ab

von shz.de

04. August 2019, 15:13 Uhr

Heiligenstedten | Mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den WSV Tangstedt ist Aufsteiger TSV Heiligenstedten in die Saison der Fußball-Verbandsliga West gestartet. „Unter dem Strich ein gerechtes Ergebnis, auch wenn ich mir natürlich einen Sieg gewünscht hatte“, sagte TSV-Trainer Stefan Pohlmann nach dem Abpfiff.

Die spielstarken Tangstedter verzeichneten mehr Feldanteile, fanden über weite Strecken gegen aufopferunsvoll in der Defensive kämpfende Heiligenstedtener aber keine Lösungen, um sich am Juliankadamm durchzusetzen. Ganz im Gegenteil: Nach einer Eins-zu-Eins-Situation auf der Außenbahn und einer mit Druck in die Mitte geschlagenen Flanke von Steven Bolln brauchte Tim Berkhahn die Kugel nur noch in die Maschen befördern und so führte der Gastgeber ab der neunten Spielminute mit 1:0.

Die Männer um ihren starken Abwehrchef Olaf Suhr verteidigten den Vorsprung bis zur 86. Minute, ehe die Tangstedter einen aus TSV-Sicht fragwürdigen Freistoß vor der Strafraumgrenze zugesprochen bekamen. Nachdem Kevin Zschimmer noch gescheitert war, gelang Daniel Booker im Nachsetzen der letztlich verdiente Ausgleich für den WSV.

Neben Suhr überzeugten beim TSV Butrint Rexhepaj und Jan Zemke, während der WSV in Kevin Zschimmer und Lucas Hallmann ihre stärkten Akteure hatten.