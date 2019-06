2. Triathlon Bundesliga : Gelungener Saisonstart für SCI

Itzehoer Tri-Team nach zwei Rennen auf Tabellenrang sechs

von Reiner Stöter

13. Juni 2019, 13:06 Uhr

Itzehoe | Einen erfolgreichen Start in die Bundesliga-Saison haben die Triathleten des SC Itzehoe hingelegt. Nach Rang neun in Gütersloh folgte ein fünfter Platz in Hannover mit dem das Intersport B&H Team nun Sechster in der Tabelle der 2. Bundesliga Nord ist. Schon am Sonntag geht es in Eutin mit dem dritten Rennen über die Sprint-Distanz weiter.

Team-Sprint in Gütersloh

Beim ersten Start in Gütersloh galt es im Team-Sprint zunächst auf der 50m Bahn im Nordbad die 750m Schwimmstrecke möglichst schnell hinter sich zu bringen. Im Anschluss wurden über zwei Runden 20km zusammen „geradelt“ und dann über zwei Runden 5 km gelaufen. Ins Rennen gingen Thilo Köhne, Friedrich Hegge, Nick Hansen, Junias Groth und Thies Heinrichs. Die Taktik beim Teamrennen war klar: möglichst lange zu fünft zusammenbleiben, da man so auf dem Rad mehr Pausen im Windschatten hat. Nach flottem Beginn mussten die Jungs etwas an Fahrt im Wasser rausnehmen, damit die Truppe auch zusammenbleibt. Thilo Köhne hatte mit dem schnellen Anschwimmen zu kämpfen, hielt aber stark mit. Der Wechsel auf die Radstrecke klappte gut, doch war man mit der Schwimmzeit erstmal im hinteren Drittel. Auf dem Rad machten die Jungs aber einen richtig guten Job und verbesserten sich deutlich mit der siebten Radzeit des Tages. Beim Laufen, ging man direkt hinter den schnellen Teams aus Köln (späterer Sieger) und Hamburg (3. Platz) auf die Strecke und konnte den Abstand auch beibehalten. Auf der zweiten Runde musste man dem hohen Anfangstempo jedoch etwas Tribut zollen. Die Mannschaft wurde etwas langsamer und es reichte nur zur elften Laufzeit des Tages, so dass die Itzehoer am Ende mit Platz neun im Gesamtklassement zufrieden sein mussten.



Zweites Rennen in Hannover

Im zweiten Rennen begann der Wettkampf über die Sprintdistanz im Maschsee Hannover mit einem Massenstart. Für den SCI waren Nick Hansen, Friedrich Hegge, Thies Heinrichs, Albert Frydensberg und Frederik Holm Wester am Start. Mit Frydensberg und Holm Wester sind in diesem Jahr zwei dänische Starter aus Kopenhagen für die Itzehoer Bundesliga-Mannschaft aktiv. Der Kontakt zu den beiden schnellen Nachwuchstalenten entstand über den dänischen Nationaltrainer Rasmus Stubager mit dem SCI-Trainer André Beltz schon einmal in einem Team gestartet ist.

Nick Hansen Vierter im Einzelklassement

Nick Hansen erwischte in Hannover einen erstklassigen Tag und belohnte sich mit dem vierten Platz in der Einzelwertung. Nach einem schnellen Schwimmen schaffte er mit einer starken Radleistung den Sprung in die erste Gruppe und konnte auch hier auf die Laufstrecke wechseln. Dort lief er bis zum Schluss in der Spitzengruppe mit. Das war für das Team schon einmal eine super Ausgangslage. Albert Frydensberg lief dann als nächster SCI-Athlet auf Platz 22 ins Ziel. Er war mit seinem Schwimmen nicht ganz zufrieden und verpasste knapp den Sprung in eine schnellere Radgruppe. Platz 31 in der Einzelwertung belegte Frederik Holm Wester. Mit den Einzeldisziplinen konnte Holm Wester zufrieden sein, jedoch verpasste der schnellste Itzehoer Schwimmer knapp die Spitzengruppe durch einen nicht optimalen Wechsel aufs Rad und somit wohl auch eine bessere Platzierung. 20 Sekunden und acht Plätze dahinter lief Friedrich Hegge ins Ziel und komplettierte damit das Mannschaftsergebnis. Überraschend konnte er seine Stärke auf dem Rad diesmal nicht ausspielen und war deshalb mit seiner Platzierung nicht zufrieden. Als fünfter SCI-Athlet lief Thies Heinrichs auf Platz 62 ins Ziel, der auf der Schwimmstrecke zu viel Zeit verloren hatte. Der jüngste Itzehoer Starter (17 Jahre) kann es eigentlich besser. Mit dem fünften Platz in der Tageswertung konnte sich das SCI-Team in der Tabelle auf Platz sechs verbessern, den sich die Itzehoer mit dem Triathlon Team aus Dresden teilen.