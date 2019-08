Fussball-Verbandsliga West : Geest zu stark für Heiligenstedten

Spitzenreiter SG gewinnt beim Steinburger Aufsteiger verdient mit 3:1.

von shz.de

18. August 2019, 11:46 Uhr

Heiligenstedten | Trotz einer weiteren Niederlage in der Fußball-Verbandsliga West zeigte sich Heiko Beck, Sprecher des Aufsteigers TSV Heiligenstedten, nicht unzufrieden mit der Leistung der Heimelf. Mit 1:3 (1:2)-Toren unterlag das Julianka-Team der SG Geest 05. „Der Gegner war für unsere Manschaft einfach zu stark. Wir haben zwar alles reingeschmissen, doch die Geester haben eine sehr gute Mannschaft und sind eine Klasse für sich", fasste Beck nach dem Abpfiff das Resümee aus TSV-Sicht zusammen.

Ganz stark die Vorbereitung des Treffers zum 0:1 in der 15. Spielminute. Mit einem 30-Meter-Diagonalpass aus dem Fußgelenk setzte Luca Hahn SG-Torjäger Marko Luca Karstens in Szene und Letzterer vollstreckte überlegt. Eine Viertelstunde später eine fast umgekehrte Szene. Diesmal lieferte Marko Karstens die Vorarbeit und Luca Hahn (30.) war der Vollstrecker zum 0:2.

Hoffnungen keimten bei den Hausherren auf, als Simon Paulsen (44.) mit einem Flugkopfball der Anschlusdstreffer gelang. Diese Zuversicht zerstreute Marko Karstens gleich nach der Pause aber mit seinem sechsten Saisontreffer zum 1:3. Nach schnellem Umschaltspiel bewies der Geester Angreifer in der 47. Minute seine Qualitäten als Torschütze vom Dienst bei den Gästen. Im weiteren Verlauf hielten die Heiligenstedtener im Feld das Spiel zwar offen, erarbeiteten sich aber keine nennenswerten, zwingenden Torchancen, so dass es am verdienten Sieg der Geester am Ende keine Zweifel gab.

TSV Heiligenstedten – SG Geest 1:3 (1::2)

TSV Heiligenstedten: Witten – Paulsen, Zemke, Koopmann, Berkhahn, Suhr, Steinmann, Bolln, Podehl (46. Bangert), Vett (71. Schumacher), Wolf (85. Krützelmann).

SG Geest 05: Wiechert – Podzun, Schmidt, Thomsen (66. Splinter), Jasper, Kuhrt, Löber (78. L. Rohwedder), Hahn (85. Martens), T. Rohwedder, Kartens, Streich.

SR: Maximilian Deeg (Bad Schwartau)

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Karstens (15.), 0:2 Hahn (30.), 1:2 Paulsen (44.), 1:3 Karstens (47.).