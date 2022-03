Handball-SH-Liga : Gastspiel des MTV Herzhorn in Eutin fällt wegen Corona aus

Gastgeber HSG Holsteinische Schweiz muss die Partie absagen. Die Herzhorner Heimpartie am Dienstag gegen Wift II soll aber stattfinden.

Corona wirbelt weiter die Spielpläne in den Handball-Ligen durcheinander: Die eigentlich für diesen Sonnabend geplante Auswärtstour des Herzhorner SH-Liga-Teams nach Eutin zur HSG Holsteinische Schweiz findet erst später statt. „Aber beim Gegner gab es offenbar so viele Infektionen, dass an eine Austragung nicht mehr zu denken war.“ „Wir hätten ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.