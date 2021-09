Leichtathletik-Kreismeisterschaften : Gastgeber TSV Lola räumt kräftig ab

Steinburger Nachwuchs trifft sich in Hohenlockstedt zu Mehrkampf-Titelkämpfen

Hohenlockstedt | Es geht auch wieder etwas in der Leichtathletik. Der TSV Lola hat erfolgreich Mehrkampf-Kreismeisterschaften für den Nachwuchs ausgerichtet. Der TSV heimste dabei nicht nur die meisten Titel ein, sondern hatte auch organisatorisch alles bestens im Griff, was in Pandemiezeiten nicht immer einfach ist. Insgesamt trugen auch die teilweise sehr guten Ergeb...

