Umfangreiches Testspielprogram : Fußball-Turniere bei SG Wilstermarsch und TSV Brokstedt

Verbandsligist FC Reher/Puls erwartet schon am Freitag Landesligist SG Geest

Itzehoe | Ein umfangreiches Testspielprogramm steht auf den Fußballplätzen der Region an diesem Wochenende an. Bereits am Freitag proben Verbandsligist FC Reher/Puls und Kreisligist Fortuna Glückstadt den Ernstfall. Während der FC um 19 Uhr in Reher Landesligist SG Geest 05 erwartet, gastieren die Elbestädter um 20 Uhr beim Hamburger Bezirksligisten SV Lieth. St...

