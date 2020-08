Bilanz zum Nachdenken : Fußball-Kreisgericht klagt über mangelnden Respekt

Tätlichkeiten, Beleidigungen und Unsportlichkeiten nehmen auf den Sportplätzen Oberhand

von Reiner Stöter

04. August 2020, 14:29 Uhr

Itzehoe | Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – mit der Aufarbeitung der am 12. März abgebrochenen Fußball-Saison hat sich der Vorsitzende des Kreisgerichts (KG) Günther Sendel Zeit gelassen. Bevor es wieder losgehen kann, gibt es jetzt aber eine Bilanz, die wenig spektakulär ist, aber doch nachdenklich stimmt. Die zu verhandelnden sportlichen Vergehen halten sich mit denen der Vorsaison zwar die Waage, doch schaut man sich alles genauer an, wird deutlich, dass der Großteil aller Fälle auf Beleidigungen, Unsportlichkeiten und Tätlichkeiten zurückzuführen sind. Das ist eindeutig zu viel. „Es wäre an der Zeit, sich wieder auf Fußball spielen zu konzentrieren und Respekt vor dem Gegenspieler und den Schiedsrichter einzufordern“, mahnt Sendel.

Im dritten Jahr des KFV Westküste mache sich das KG ernsthaft Sorgen hinsichtlich Schiri-Bedrohungen durch Spieler bzw. Fans und Spießrutenlaufen sowie unsportlichem Zuschauer- aber auch Trainer-Verhalten. Auch rassistische Schiri- und Spielerbeleidigungen beschäftigten das KG mehrfach und im Einzelfall sogar die Staatsanwaltschaft. 75 Prozent aller Fälle sind auf die beschriebenen Verfehlungen zurückzuführen und nur 25 Prozent bei Foulspiel im Kampf um den Ball. Das ist in der Tat bedenklich.

In der langen Corona-Zwangspause haben und hatten alle ausreichend Zeit über diesen Missstand nachzudenken, um es im neuen Spieljahr besser zu machen. Und was die Zuschauer angeht, so droht von außen erstmal keine Gefahr, solange wegen der Covid-19-Pandemie keine oder nur wenige Fans zu den Spielen zugelassen sind. Wann wieder gespielt werden kann, steht allerdings auch noch in den Sternen. In Schleswig-Holstein herrscht noch Fußball-Spielverbot bis zum 9. August. Das ist zwar schon am kommenden Sonntag, doch noch gibt es keine Nachricht, ob es danach Lockerungen gibt.

Eine halbwegs erfreuliche Nachricht gibt es aber in der KG-Bilanz dennoch: Die Zahl der Wiederholungstäter ist stark zurückgegangen. Ob das am Griff in den Geldbeutel der Sünder liegt, oder an einigen gezielten Maßnahmen zur Aggressionsbewältigung ist nicht erforscht. Auf jeden Fall wurden nur neun Wiederholungstäter registriert. In der Vorsaison waren es noch 29.

Das KG des KFV Westküste besteht aus dem Vorsitzenden Günther Sendel, dem stellvertretenden Vorsitzenden Wilfried Schmidt und den Beisitzern Harald Wulf, Stefan Adam, Marko Förster, Thorsten Zühlke, Sven Rubarth sowie Thomas Jöckel und Martin Voß, die ihre Aufgaben als Kreisjugendrichter erfüllen. Sven Grund hospitierte seit Saisonbeginn und ist jüngst als Beisitzer hinzugewählt worden, nachdem Marko Förster als Nachfolger der zu Jahresbeginn zurückgetretenen Katrin Knuden zum zweiten Vorsitzenden des KFV Westküste „aufgestiegen“ ist.

Das KG war in der Saison 2019/2020 zuständigfür zehn Herrenstaffeln (im Vorjahr neun)von der Kreisliga West, jeweils zwei Kreisklassen A bzw. B und fünf Kreisklassen C sowie zwei Frauenstaffeln (Kreisliga West und Süd-West) bis hin zu sieben Jungenstaffeln von Altersklassen A bis G sowie vier Mädchenstaffeln B/C/D/E.

Im Herren-und Frauenbereich verteilen sich alle Strafverfahren auf 50 Vereine, davon sieben aus Nachbarkreisen. Spitzenreiter ist die Kreisliga West mit insgesamt 18 Strafverfahren, in der C-Klasse führt die Spielklasse SW2 mit 13 von 33 Verfahren. Platz 1 auf dem unrühmlichen „Siegerpodest“ belegte diesmal Fortuna Glückstadt mit fünf Strafverfahren vor dem SV Heiligenstedtenerkamp mit vier (Vorjahr 13) bzw. Merkur Hademarschen und SG Norderhamme mit ebenfalls vier Verfahren. Die Summe aller Sperren betrug 186 Spieltage.

Die Saison 2019/20 wurde bekanntlich am 12. März abgebrochen und ohne weiteren Spielbetrieb beendet. Somit endete beispielsweise die Kreisliga West nach dem 19. von insgesamt 30 Spieltagen. Auch in den unteren Spielklassen war der Spielbetrieb zehn oder elf Spieltage vor Ultimo zu Ende. Die Tendenz der für das Kreisgericht zu verhandelnden Verfahren war zum Zeitpunkt des Abbruchs übrigens leicht ansteigend . . .