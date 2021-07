2. Segel-Bundesliga : Für SV Itzehoe war auf der Alster mehr drin als Rang neun

SVI-Boot im letzten Rennen mit zu viel Risiko / Teamchef Christian Soyka trotzdem zufrieden

von Reiner Stöter

13. Juli 2021, 14:51 Uhr

Am Ende war die Seglervereinigung Itzehoe mit dem neunten Platz am 2. Spieltag der 2. Segel-Bundesliga in Hamburg im Soll. Die Zielsetzung, ein einstelliger Platz in der Rangliste unter den 18 Teams, war erreicht. Es hätte aber auch mehr sein können, denn ausgerechnet im letzten Rennen hatte die SVI-Crew zu viel riskiert und war nur Letzter geworden. Damit war der greifbar nahe Rang fünf im Endklassement weg. Das hatte auch Auswirkung auf die Tabelle der 2. Liga nach dem zweiten Spieltag, denn der SVI muss weiterhin mit Platz 12 vorlieb nehmen.

Die Verhältnisse auf der Außenalster waren vor allem am Freitag und Sonntag unheimlich schwierig, weshalb SVI-Chef Christian Soyka, der in Hamburg selbst an der Pinne saß, mit den Leistungen seines Teams zufrieden war. Ein Sonderlob gab es für die beiden Frauen im Team. Johanna Andresen hatte ihren zweiten Bundesliga-Einsatz und Lea Baur saß sogar zum ersten Mal im Boot und war gleich für die Taktik verantwortlich. Neben Routinier Soyka brachte Oliver Lewin als alter Haudegen Erfahrung mit ins Boot, was sich als gute Mischung herausstellte. „Es hat alles ganz ordentlich geklappt. Lea hat hier viel gelernt, was letztlich auch unser Ziel war“, so Soyka. Baur werde langsam als Steuerfrau aufgebaut. Damit sie Erfahrung sammeln könne, müsse sie eine Chance bekommen. Das gelte für die anderen jungen Leute im Team, wie Johanna, natürlich auch.

Am Freitag hatte die SVI mit zwei dritten und zwei vierten Rängen solide gesegelt. Nach vier Rennen musste die Veranstaltung wegen Starkregen und Gewitter abgebrochen werden.

Am Sonnabend lief es noch besser. Zunächst ein zweiter, dann sogar ein Rennsieg – das war ein perfekter Start in den Tag, der danach aber nicht mehr ganz so erfolgreich war. Immerhin gab es neben zwei vierten und einem fünften Rang aber einen weiteren zweiten und einen dritten Platz. Ein taktischer Fehler in Flight 12 bedeutete dann aber einen Rückschlag. Anstatt zumindest Vierter wurde das SVI-Boot nur Letzter. Zwei zweite Plätze ließen die Itzehoer aber am Sonntag wieder auf Rang fünf in der Tageswertung hoffen, doch dann wollte man es zu gut machen, startete ganz rechts auf der Außenbahn und wurde dann vom Wind ausgebremst, der nach links drehte, so dass das Itzehoer Boot hinter dem Feld hinterherfahren musste und keine Chance mehr hatte auch nur einen Platz aufzuholen. „Wir wollten zu viel und hätten das Risiko ganz außen zu starten nicht eingehen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer“, ärgerte sich Christian Soyka doch ein wenig.

Doch nun ist der Blick vorwärts gerichtet, denn ab Freitag folgt schon der nächste Spieltag in Kiel-Schilksee, dem Trainingsrevier der Itzehoer. Dort soll eigentlich alles noch besser werden, allerdings sind die Windprognosen eher schlecht für die Itzehoer Crew, in der Ole Harder für Oliver Lewin ins Boot rückt. Deshalb könnte das Boot nun etwas zu leicht sein, was bei stärkerem Wind weniger Speed bedeutet. „Wir hoffen aber, dass es nicht so stark weht und dann werden wir vorn angreifen“, gibt sich Soyka kämpferisch.