Abstiegskampf : Für Spannung ist gesorgt

Gegen Kiel/Kronshagen gehen die Herzhorner Oberliga-Handballerinnen in die entscheidende Saisonphase.

von Michael Lemm

20. April 2018, 05:33 Uhr

Auftakt zum Drama in drei Akten: Mit der Heimpartie am Sonnabend (Anpfiff: 17 Uhr) gegen die HSG Kiel/Kronshagen (5./28:18) steigen die Oberliga-Handballerinnen des MTV Herzhorn in Sachen Abstiegskampf in die ganz entscheidende Phase der Saison ein. „Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte“, sagt MTV-Coach Olaf Winter. „Von nun an haben wir nur noch wichtige Spiele.“

Nach der Partie gegen Kiel steigert sich die Spannung noch und gipfelt in den abschließenden Duellen gegen die direkten Konkurrenten HK OKT II (13./10:36) und TuS Esingen (12./14:30).

Ein Erfolg gegen Kiel wäre schon einmal ein ganz wichtiger erster Schritt zum Klassenverbleib. Winter: „Dann wäre die OKT-Reserve nämlich bereits vorzeitig abgestiegen und würde gegen uns wohl nicht mehr mit Verstärkung aus dem Drittliga-Team antreten.“

Doch zunächst liegt der Fokus auf der aktuellen Wochenend-Partie. Die Herzhornerinnen haben sich vorgenommen, die Lehren aus der knappen 28:29-Hinspielniederlage zu ziehen. Dort hat man trotz guter Abwehrleistung, vieler hochkarätiger Chancen und einer starken Torwartleistung von Mareike Struck und Eike Jankowski die Punkte liegen lassen. „Dort war der effektive Torabschluss unser Problem, außerdem haben wir uns einige Abspielfehler zu viel geleistet“, erinnert sich Winter. „Eigentlich hatten wir sie im Griff, denn die Mannschaft liegt uns.“

Oft genug überrascht das Team aus der Landeshauptstadt, bei dem mit Steffi Pekeler (Ex-Herzhorn) und Mareike Grenke (ehemals Witt, Ex-Kremperheide) zwei gebürtige Steinburgerinnen aktiv sind, mit ungeahnten Schwankungen – positiv oder negativ. Wenn bei der HSG diesmal das Pendel eher nach unten ausschlägt, hätte im Herzhorner Lager wohl kaum jemand daran etwas auszusetzen. Aber dass es für einen Sieg vor allem und in erster Linie eine eigene konzentrierte Leistung braucht, ist bei den Blau-Gelben jedem bewusst.

Dafür hat Trainer Winter bis auf die Langzeitverletzten und die beruflich verhinderte Verena Wagner alle Spielerinnen aus dem aktuellen Kader dabei. Mit Eike Jankowski steht auch wieder eine zweite Torhüterin zur Entlastung für die seit längerem bereits stark haltende Mareike Struck zur Verfügung.