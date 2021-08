SHFV-Meistercup : Für SC Hohenaspe ist in Runde eins Endstation

Das Team von Coach Rene Grundler verliert mit 1:3 gegen SV Boostedt.

14. August 2021, 17:49 Uhr

Hohenaspe | Der Fußball-Kreisligist SC Hohenaspe ist im Flens-Cup „Meister der Meister“ gegen den Verbandsliga-Aufsteiger SV Boostedt mit 1:3 (1:1) Toren in der ersten Runde ausgeschieden. Die Boostedter machten über die gesamten 90 Minuten schon einen Klassenunterschied deutlich und stellten die Hohenasper mit langen Bällen und ihrer läuferischen Überlegenheit vor Probleme.

Die Gäste sorgten gleich in der ersten Spielminute für einen Blitzstart. Den frühen Führungstreffer der Boostedter durch Simon Sajad Mkrtchian konnte Wieland Schuer (13.) zwar ausgleichen und der Gastgeber hielt die Partie vom Ergebnis her lange offen, doch im zweiten Durchgang sorgten die Segeberger mit einem Doppelschlag schließlich für die siegbringenden Tore. Jan Marten Kock (72.) und Lasse Scheithauer (77.) trafen zum 1:2 und 1:3. In diesen Situationen konnte der ansonsten einige Male gut haltende Hohenasper Keeper Julian Schillke die Gegentreffer dann nicht mehr verhindern.

„Der Sieg der Boostedter geht unter dem Strich in Ordnung“, sagte nach dem Abpfiff HSC-Sprecher Michael Hahn.