Handball-Oberliga : Für Kampfgeist belohnt

Herzhorns Oberliga-Frauen landen ganz wichtiges 25:24 gegen Kiel/Kronshagen.

von shz.de

23. April 2018, 05:11 Uhr

Wenn es darauf ankommt, sind sie da: Die Handballerinnen des MTV Herzhorn haben im Kampf um den Oberliga-Klassenverbleib richtig Biss gezeigt und gegen die HSG Holstein-Kiel/Kornshagen mit einem 25:24 (10:13)-Sieg zwei ganz wichtige Punkte erkämpft. „Wir haben die Anspannung bis zum Schluss gehalten und gezeigt, wie wichtig uns die Punkte sind“, so Trainer Olaf Winter nach der Partie.

Dabei begann es gar nicht so gut für die Gastgeberinnen. Sie agierten in einer 5:1-Deckung, wurden darin häufig hinterlaufen und bekamen die beiden Haupttorschützinnen der Kielerinnen Annika Heinrichsen und Rieka Thal überhaupt nicht in Griff. Dennoch führten die Herzhornerinnen in den ersten Spielminuten beständig, wenn auch nur knapp. Ab der 20. Minute beim Stande von 7:7 schien die Partie sogar ein wenig zu Gunsten der Gäste zu kippen. Die Kielerinnen gingen nicht nur erstmalig in Führung, sondern setzten sich bis zur Pause auf 13:10 ab. Auch die starken Paraden von Keeperin Mareike Struck konnten dies nicht verhindern.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Winter-Schützlinge dann eine deutliche Leistungssteigerung. Sie hatten ihre Deckung umgestellt und deckten nun offensiv gegen die starken Kieler Schützinnen. Dies führte schnell zum Erfolg. Bereits in der 34. Minute traf Lina Hinze zum 12:13, und die Partie war wieder offen. Doch es blieb ganz eng, und erst in der 44. Minute kamen die Blau-Gelben nach langer Zeit mal wieder zum Ausgleich (19:19). Dafür sorgte Lina Hinze, die mit zehn Treffern erneut ihre Torgefährlichkeit nachdrücklich unter Beweis stellte. Nach dem Ausgleich gewann die Begegnung an Aggressivität und Dramatik, wobei die Kielerinnen zunehmend nervöser agierten.

Zwar waren sie es, die erneut in Führung gingen. Doch mit zunehmender Spielzeit merkten die Zuschauer auch, dass die Herzhornerinnen mehr Biss hatten und sich auf keinen Fall geschlagen geben wollten.

Sie kämpften um jeden Ball und wurden immer wieder für ihren Einsatz belohnt. In der 53. Minute traf dann Elina Hesse beim 23:22 nach langer Zeit endlich mal wieder zu einer Führung.

Nun galt es, die Nerven zu bewahren, und dies gelang den Gastgeberinnen. Dennoch waren die letzten Spielminuten an Spannung kaum zu übertreffen: Kiel glich aus zum 23:23, und Jule Hinze warf ihre Mannschaft erneut nach vorne. Noch einmal fiel der Ausgleich, und immer noch waren fast fünf Minuten zu spielen. Dann erzielte Elina Hesse das Tor zum 25:24 (57.), und in der verbleibenden Zeit gelang es keiner Mannschaft, noch einmal erfolgreich zu sein. So rettete Herzhorn die knappe Führung ins Ziel und durfte damit einen schwer erkämpften und wichtigen Sieg feiern.



MTV Herzhorn: Mareike Struck, Yana Hesse 6, Maike Langenberg 2, Mareike Hoffmann, Annika Schulz, Sarah Winkowski 4, Eike Jankowski, Lina Hinze 10, Jule Hnze 3, Sarah Baudzus