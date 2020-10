Fußball Landesliga : Für Brunsbüttel ist ein Heimsieg Pflicht

BSC erwartet Stern Flensburg

22. Oktober 2020, 14:30 Uhr

Brunsbüttel | Während der TSV Lägerdorf in der Fußball-Landesliga Holstein spielfrei ist, muss der BSC Brunsbüttel in der Landesliga Schleswig daheim in einem Schlüsselspiel gegen Stern Flensburg antreten.

Der BSC kommt offenbar zurzeit nicht so recht von der Stelle. Zuletzt gab es beim 1:2 in Rantrum bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel. Nun geht es am Sonnabend um 16 Uhr auf eigener Anlage an der Olof-Palme-Allee gegen Stern Flensburg gegen einen Kontrahenten, der mit erst einem Zählergewinn und einem erzielten Treffer in vier absolvierten Begegnungen noch schlechter in die Saison gestartet ist. Für die Schleusenstädter ist die Zielsetzung daher alternativlos. „Wenn wir unsere direkten Konkurrenten auf Abstand halten wollen, müssen wir gewinnen“, sagt BSC-Manager Benjamin Hübner. Fast schon „gebetsmühlenartig“ fordert Hübner eine bessere Chancenauswertung und das Abstellen individueller Fehler ein. Personell gibt es beim BSC kaum Sorgen. Bis auf den verletzten Lorenz Möller kann auf alle Spieler im Kader zurückgegriffen werden.