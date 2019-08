Ragnar Relay LaufSerie : Fünf Läufer für 285 Kilometer

Laufgruppe der SG Elbmarsch umrundet Schwedens drittgrößten See

02. August 2019

Wilster | Was kann man alles in 27 Stunden und 50 Minuten unternehmen? Man könnte zum Beispiel über Frankfurt ans andere Ende der Welt nach Neuseeland fliegen, 18 Tatort-Krimis am Stück gucken oder mit einer Gruppe von fünf Personen um den drittgrößten See Schwedens laufen. Martin Westbrock, Kerstin Rohwedder, Stephan Kraatz, Alexandra und Sebastian Bauch haben sich für den Lauf um den Lake Mälaren in Schweden entschieden.

Die fünf Läufer und Läuferinnen gehören zur SG Elbmarsch, einem lockeren Zusammenschluss von 25 Personen, die an zahlreichen Laufveranstaltungen verschiedenster Art teilnehmen. Kinder gehören ebenfalls zur Gruppe und der Wilstermarsch-Lauf, als Veranstaltung vor der Haustür, gehört zum Pflichtprogramm der Gruppe. Es gibt keine festen Trainingstage und es wird auch kein Beitrag erhoben. „Jeder trainiert für sich, und ab und zu verabreden sich welche zum gemeinsamen Training“ berichtet Alexandra Bauch.

An der „Ragnar Relay Serie“ nahm die Gruppe schon im vergangenen Jahr teil. In 2018 fand erstmals eine Ragnar-Veranstaltung in Deutschland statt. Dabei ging es auf einer Strecke von 275 Kilometern von Hamburg nach St. Peter-Ording. Dieser Lauf war trotz sehr schlechten Wetters eine tolle Erfahrung und animierte die Läufer an einem weiteren Ragnar-Lauf teilzunehmen. Zu fünft machten sich Martin, Alexandra, Stephan, Kerstin und Sebastian auf den Weg nach Schweden, um dieses Mal als Ultrateam mit nur fünf Startern teilzunehmen.

Ein Wohnmobil wurde gemietet und schon bei der Anreise erlebte die Gruppe viele beeindruckende landschaftliche Eindrücke. „Die Überfahrt von Dänemark nach Schweden über die Öresundbrücke war schon imposant“ war sich die Reisegruppe einig. In Schweden hatte die Gruppe einen Tag, um sich zu akklimatisieren. Am Samstag erfolgte der Start für die 170 „10er Teams“ und 63 Ultrateams (mit nur fünf Startern) auf die 285 Kilometer lange Strecke. Die Laufstrecke war in Abschnitte eingeteilt, so dass jeder Läufer eines Ultrateams sechs Etappen zurückzulegen hatte. Die Teammitglieder fuhren mit dem Wohnmobil voraus, damit am nächsten Wechselpunkt der Staffelstab übergeben werden konnte.

Sebastian „Bubba“ Bauch legte mit insgesamt 67 Kilometern die längste Gesamtdistanz zurück. „Die Stimmung unter den Läufern war klasse und wir haben vor, während und nach dem Lauf viele nette Menschen kennengelernt“ erzählt Bauch, „Der Wettkampfgedanke ist nicht so vorhanden, es ist eher ein großes Miteinander mit viel Spaß an der Sache“. Es wird sich auch mal Zeit für einen Small-Talk mit dem Läufer eines anderen Teams genommen oder man hält die tolle Landschaft in Fotos fest. Mehr als 500 Fotos sind während des Laufes bei der SG Elbmarsch zusammen gekommen.

Jahresbedingt wurde es zwar gar nicht so richtig dunkel, trotzdem trugen die Läufer in der Nacht Stirnlampen und Leuchtwesten. „Ich habe um 2.00 Uhr morgens den Sonnenaufgang fotografiert, das war schon ein großartiger Anblick“ stand Alexandra Bauch auch noch Tage später unter den Eindrücken des Laufs. Das Wetter war allerdings so gar nicht „Schweden-Like“. Morgens um 8.30 Uhr zeigte das Thermometer bereits stolze 27 Grad an und forderte von allen Teilnehmern einiges ab. Kurz vor dem Ziel in Stockholm führte die Strecke an Schloss Drottningholm vorbei, welches heute als Wohnsitz von König Carl Gustaf und Königin Silvia dient. Die Organisatoren der Ragnar-Läufe legen besonderen Wert auf den Umweltgedanken. Es gab sogar vorab ein Benimm-Briefing für die Teilnehmer.

Alle fünf Läufer und Läuferinnen haben die Laufstrecke gemeistert und sind gesund und munter ins Ziel gekommen. An Schlaf war bei diesem Staffellauf nicht viel zu denken und so wurde der Sonntag in Schweden noch für die Regeneration und den Nachholbedarf an Schlaf genutzt. Erst am Montag machten sich die fünf glücklichen Läufer auf dem Heimweg. Über eine WhatsApp-Gruppe bestand den gesamten Lauf über Kontakt in die Heimat und viele Ermunterungen wurden darüber versendet. „Das hat uns auch gepusht und sehr gefreut“ ist die Gruppe dankbar für die Unterstützung von Familie und Freunden.

Getreu dem Motto „Nach Ragnar ist vor Ragnar“ hat die SG Elbmarsch auch schon wieder für den Ragnar-Lauf von Hamburg nach St. Peter-Ording gemeldet. Die 275 Kilometer lange Strecke sollte ursprünglich mit einem Team von 10 Läufern bewältigt werden. „Zwei Läufer unseres Teams haben aber kurzfristig eine Einladung zu einer Hochzeit erhalten. Jetzt starten wir halt zu Acht, wir haben ja gesehen, dass es auch mit fünf Läufern schon gut funktioniert hat“ sagt Alexandra Bauch. Somit starten beim Ragnar-Lauf von Hamburg nach St. Peter-Ording Alexandra und Sebastian Bauch, Marco Friedrich, Stephan Kraatz, Matija Cicak, Kerstin Rohwedder, Katharina Frauen und Martin Westbrock für die SG Elbmarsch.

Der Lauf beginnt am 31. August in Hamburg und wie im vergangenen Jahr gibt es Wechselpunkte in Brokdorf und St. Margarethen. Die SG Elbmarsch würde sich über lautstarke Unterstützung an den Wechselpunkten freuen. Einen genauen Zeitplan gibt es aber noch nicht. Im Vorjahr erreichten die Läufer zwischen 19 und 20 Uhr die Wechselzone an der Brokdorfer Eissporthalle.