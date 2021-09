Helga Cup 2021 : Frauenpower auf der Alster im Boot

Seglervereinigung Itzehoe startet an diesem Wochenende bei der weltweit größten Frauenregatta in Hamburg

Itzehoe | Es ist die weltweit größte Frauenregatta, und die Seglervereinigung Itzehoe ist mit dabei. In Hamburg startet am Freitag auf der Alster der Helga Cup 2021. Gemeldet haben 60 Teams aus acht Nationen, die im Bundesliga-Format in Flights mit sechs bis acht gestellten J70-Booten gegeneinander antreten werden. „Wir freuen uns tierisch auf den Austausch mit...

