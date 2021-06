Fortuna will oben mitspielen

von Michael Lemm

03. Juni 2021, 17:29 Uhr

Glückstadt | Fußball-Kreisligist Fortuna Glückstadt hat seine Planungen für die neue Spielzeit weitgehend abgeschlossen. Das neue Trainergespann um Chefcoach Michael Radde-Krüger und Co-Trainer Thomas Dolling meldet als weitere Zugänge die Mittelfeldspieler Niklas Gängler (vom Kummerfelder SV) und Linus Andresen (vom SVA Wilster) sowie Torhüter Christopher Wilcken (A-Jugend SV Henstedt-Ulzburg).

Zuvor hatte Sander bereits die Zugänge von Jonah Baum und Christian Lipinsky (beide vom Landesligisten TSV Lägerdorf) sowie das Aufrücken der Eigengewächse Ben-Luca Massanet und Niklas Troczynska aus der A-Jugend in den Ligakader verkündet. „Alles sind sozusagen Heimkehrer, denn sie haben jeweils eine Fortuna-Vergangenheit“, erläutert Obmann Björn Sander.

Wenn das neue Trainergespann Radde-Krüger/Dolling am 15. Juni zum ersten Vorbereitungstraining für die neue Serie bitten wird, sind annähernd 30 Spieler im Kader. Doch bis dahin ist das Team nicht untätig. Zuletzt bot der bisherige Coach Dethlef Schmidt noch zwei Mal pro Woche Training an. Die Favoritenrolle will sich Sander nicht zuschieben lassen. „Aber wir wollen schon oben mitspielen.“