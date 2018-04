Turnen : Fortuna-Mädchen verteidigen Titel

Landesmannschaftsmeisterschaften in Raisdorf mit Glückstädter Erfolg

von Reiner Stöter

05. April 2018, 05:00 Uhr

Bei den Landesmannschaftsmeisterschaften der Turnerinnen stand auch dieses Jahr ein Steinburger Team ganz oben auf dem Treppchen. Kreis-Trainer Harald Kolbow war mit zwei Mannschaften in Raisdorf am Start. Den älteren Mädchen der Jahrgänge 2001 bis 2006 gelang die Titelverteidigung während die jüngeren (Jahrgänge 2007 bis 2010) auf Rang vier landeten.

Die jungen Steinburgerinnen waren mit Mailin und Marisol Siebcke, Lana Kusch Anna Bahlmann (alle Fortuna Glückstadt) und Rike Büchner (TSV Lola) am Start. Die fünf Mädchen turnten an allen Geräten gut und machten nur wenige Fehler. Am Balken musste nur eine einmal unfreiwillig das Gerät verlassen und am Stufenbarren schaffte eine ein Element nicht wie gewohnt, ansonsten gelang eigentlich alles ganz ordentlich. Die einzelnen Elemente hätten jedoch noch besser ausgeturnt werden können. Teilnehmerinnen aus anderen Vereinen waren da etwas besser und turnten außerdem schon schwerere Übungen. So erreichte das Quintett von zehn Mannschaften immerhin noch einen guten vierten Platz. Trainer Harald Kolbow war jedenfalls mit den turnerischen Ergebnissen zufrieden. Im nächsten Jahr peilt er einen Treppchenplatz an, wofür wird jetzt weiter fleißig trainiert wird.

Die älteren Steinburger Turnerinnen konnten ihren Mannschaftssieg aus den drei Vorjahren wiederholen. Harald Kolbow stellte aber fest, dass es diesmal besonders schwer war. Von Platz eins bis vier sei alles möglich gewesen. Die Erwartungshaltung von Lena Eckelmann, Kim Lea Tiedemann, Mare Meyer, Bente Appel und Rike Fleischer (alle Fortuna Glückstadt) war diesmal auch nicht zu hoch, weil die Vorbereitung in den Wochen zuvor nicht einfach war. Grippe, Fuß- und Rückenprobleme, Trainingsausfälle durch Schüleraustauschwochen, all das verminderte die Trainingsmöglichkeiten von Januar bis März. Aber sogar Kolbow staunte, wie seine Mädchen beim Wettkampf alles gaben. Lena Eckelmann bewies einmal mehr, dass sie eine der besten 17-Jährigen des Landes ist und alle anderen eiferten ihr während des Wettkampfes nach. Der Sprung war wie gewohnt ein sicheres Gerät mit hohen Wertungen. Die höchste Punktzahl am Boden erturnte dann Kim Lea Tiedemann. Bei den anderen gelang jedoch nicht alles wie gewünscht. Einige Doppeldrehungen auf einem Bein oder Handstanddrehungen klappten nicht wie im Training und das strenge Kampfgericht gab auch noch recht niedrige Wertungen. Diese Punkteinbuße turnten die Glückstädterinnen am Stufenbarren dann aber größtenteils wieder weg, wobei Lena Eckelmann hier sogar den Tageshöchstwert der Veranstaltung mit 18,40 Punkten erzielte.

Am Balken klappte wie so oft nicht alles. Fast alle Steinburgerinnen mussten das Gerät unfreiwillig verlassen. Allein Mare Meyer konnte ihre Übung ohne Sturz beenden. Aber das nur zehn Zentimeter breite Gerät ist nicht leicht zu beturnen. Auch wenn im Training meistens vieles gut klappt, führt die Aufregung im Wettkampf letztlich häufiger zu Gleichgewichts-Problemen. Davon waren – wie immer – nicht nur die Glückstädterinnen betroffen. Auch den anderen Turnerinnen erging es an diesem Gerät nicht besser. Am Ende reichte es deshalb mit knapp einem halben Punkt Vorsprung wieder zum Sieg – vergessen waren die bangen Minuten zuvor und die Freude entsprechend groß.