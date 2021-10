Fussball-Kreisliga Süd-West : Fortuna Glückstadt und SVA Wilster gleichauf an der Spitze

Das Führungsduo lässt bei seinen deutlichen Siegen nichts anbrennen.

Itzehoe | In den beiden Abendspielen des Freitags in der Fußball-Kreisliga Süd-West kam Tabellenführer Fortuna Glückstadt (18 Punkte) bei TuS Teutonia Alveslohe (1) erwartungsgemäß zu einem ungefährdeten 5:0-Sieg, während Rot-Weiß Kiebitzreihe (7) bei der Kaltenkirchener TS II (2) über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus kam. Am Sonntag zog Alemannia Wilster (18)...

