Kreismeisterschaften im Kunstturnen : Fortuna Glückstadt und SC Itzehoe holen die meisten Titel

Nachwuchs turnt nach eineinhalb Jahren Pause wieder um Meisterehren

von Reiner Stöter

22. November 2021, 16:09 Uhr

Dafür, dass wir eineinhalb Jahre keinen Wettkampf mehr hatten, waren die Leistungen schon wieder ganz gut“, lobte Kreisoberturnwart Harald Kolbow den Steinburger Nachwuchs. Bei den Kreismeisterschaften in Glückstadt kämpften 50 Mädchen und zehn Jungen um Titelehren. Bei den Turnerinnen teilten sich Fortuna Glückstadt und der SC Itzehoe (SCI) die Ausbeute: Beide stellten jeweils sechs Meisterinnen. Bei den Jungen gewannen die Glückstädter viermal, jeweils ein Titel ging an den SCI sowie den TSV Lola.

Viele Kinder durch Corona verloren

„Wegen Corona haben wir im Kreis viele Turnerinnen und Turner verloren und müssen neu aufbauen“, sagt Kolbow. Die älteren Kinder hätten nach der Zwangspause schon fast wieder zu ihrem alten Leistungsstand gefunden. Bei den jüngeren sei die verpasste Trainingszeit deutlicher zu bemerken, weil Grundlagen fehlen würden. „Aber der Leistungsstand ist stabil. Dass immer wieder mal kleine Patzer passieren, ist nach so einer Pause normal. Wir brauchen uns jedenfalls gegenüber anderen Kreisen nicht zu verstecken“, so Kolbow.

Anna Bahlmann mit starkem Wettkampf

Beim Vierkampf der Mädchen glänzte wieder einmal Glückstadts Mare Meyer (Jahrgang 2003) mit der höchsten Punktzahl aller Teilnehmerinnen. Stark aber auch ihre Vereinskollegin Anna Bahlmann (2007), die die Zweitplatzierte Itzehoerin Hannah Beyer in ihrem Jahrgang klar distanzierte. Noch deutlicher machte es die Itzehoerin Julina Guk (2009), die 8,5 Punkte Vorsprung vor der Zweiten hatte.

Turn-Küken machen es spannend

Wesentlich knapper ging es bei den jüngeren Mädchen zu, bei denen auch die meisten Turnerinnen am Start waren. Den am stärksten besetzten Jahrgang 2013 gewann die Itzehoerin Lena Ferch hauchdünn vor der Glückstädterin Lale Neumann. Aber auch in den Jahrgängen 2011 und 2012 hatten mit Leentje Tiedemann und Karolin Dankert Teilnehmerinnen des SCI die Nase vorn. Die Mädchen turnten Sprung, Stufenbarren/Reck, Balken und Boden.

Simon Boßlet und Niklas Giese die besten Jungen

Bei den Jungen sorgten die beiden Glückstädter Simon Boßlet (2011) und Niklas Giese (2009) für die herausragenden Ergebnisse mit über 90 Punkten in ihrem Sechskampf in den Disziplinen Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.

Alle Kreismeister/innen auf einen Blick

Mädchen

Jahrgang 2003: Mare Meyer (Fortuna Glückstadt) 71,55 Punkte

2004: Rike Fleischer (Fortuna) 67,50

2005: Sophie Hergenreder (Fortuna) 69,85

2006: Alina Mehrens (SC Itzehoe) 664,80

2007: Anna Bahlmann (Fortuna) 68,70

2008: Mailin Siebcke (Fortuna) 63,15

2009: Julina Guk (SCI) 66,95.

2010: Lale Messerschmidt (SCI) 67,00

2011: Leentje Tiedemann (SCI) 57,65

2012: Karolin Dankert (SCI) 58,30

2013: Lena Ferch (SCI) 57,95

2014: Josefine Borkowski (Fortuna) 54,15

Jungen

2005: Lorenz Rusch (TSV Lola) 88,30

2008: Niklas Giese (Fortuna) 90,90

2009: Yannick Kleinke (SCI) 84,70

2011: Simon Boßlet (Fortuna) 91,15

2013: Leon Kahler: (Fortuna) 78,75

2014: Vincent Bülck (Fortuna) 79,70