Fussball-Kreisliga Süd-West : Fortuna Glückstadt stolpert im Derby bei Rot-Weiß Kiebitzreihe

RWK siegt mit 3:2 - SC Hohenaspe schlägt Bramstedter TS

Kiebitzreihe | In der Fußball-Kreisliga Süd-West wurde Rot-Weiß Kiebitzreihe zum Stolperstein für Fortuna Glückstadt. Trotz zweimaligen Rückstand sicherten sich die „Kiebitze“ in diesem Derby noch einen 3:2-Sieg. Auch der SC Hohenaspe durfte am Sonnabend jubeln, gewann 2:1 gegen die Bramstedter TS.Rot-Weiß Kiebitzreihe – Fortuna Glückstadt 3:2 (1:2) Die Fortunen star...

