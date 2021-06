2. Segel-Bundesliga : Flaute bremst Itzehoer Crew aus

Beim ersten Saison-Event der kam die SVI bei schwachem Wind lediglich auf Rang 12.

von Michael Lemm

21. Juni 2021, 15:00 Uhr

Das ist gar nicht gut gelaufen für die Segler der SV Itzehoe: Zum Auftakt der 2. Segel-Bundesliga landete die Crew um Skipper Christian Soyka beim ersten Spieltag vor Überlingen auf dem Bodensee nur auf dem zwölften Rang unter 18 Teams. „Gemessen an den Umständen haben wir für uns noch das Bestmögliche herausgeholt“, sagt Soyka.

Aktive und Organisatoren der Deutschen Segel-Bundesliga brauchten am vergangenen Wochenende allerdings sehr langen Atem und viel Geduld. Das Segelrevier Bodensee präsentierte sich bei Hochsommerwetter gewohnt von seiner windschwachen Seite. Gut fünf Stunden segelbarer Wind reichten gerade noch so eben aus, um in beiden Ligen ausreichend Rennen für ein Gesamtergebnis zu schaffen, 18 Rennen – sechs für jeden Club. „Die Gegend um den Bodensee ist ja wirklich wunderschön, aber sportlich war die Ausbeute doch eher bescheiden“, ergänzt Soyka mit leisem Sarkasmus. „Diese extremen Windverhältnisse konnten wir einfach nicht trainieren bei unseren Einheiten auf der Kieler Förde.“

Am Ende des ersten Spieltages setzen sich die Regatta-Segler Neuruppin (8 Laufpunkte) mit vier Siegen in sechs Rennen an die Tabellenspitze. Der zweite Rang ging an den Düsseldorfer Yachtclub (15) vor dem Akademischen SegelVerein Warnemünde (16) auf Platz drei.

Die geringe Zahl an Laufpunkten von 25 für die Itzehoer sagt bereits einiges aus über die Anzahl der ausgetragenen Rennen. Eigentlich sind ja für jedes Team maximal 16, für die gesamte Veranstaltung maximal 48 Rennen vorgesehen. Nach einem Flight (bestehend aus drei Rennen) war jedes Team einmal im Einsatz. Es kann im Höchstfall 16 Flights geben. „Damit es eine Wertung gibt, muss mindestens das erste Rennen des sechsten Flights angeschossen werden. Wenn es für die beiden übrigen nicht mehr reichen sollte, würden diese dann gemittelt“, erklärt Christian Soyka. „Das hat die Wettfahrtleitung hier mit viel Druck durchgezogen. Es gibt eigentlich die Empfehlung, dass der Wind mindestens mit fünf Knoten wehen muss, damit gestartet werden kann. Aber eben nur eine Empfehlung, und keine Verpflichtung.“ Häufig wurde die Brise aber noch deutlich unterhalb dieser Grenze gemessen – eher als laues Lüftchen denn als segelbarer Wind. Soyka: „Das waren eigentlich schon irreguläre Verhältnisse.“

Am ersten Tag begann es mit einem zweiten Platz noch zufriedenstellend für die Itzehoer, für die neben Soyka auch Johanna Andresen, Ole Harder und Oliver Lewin mit im Boot saßen. Aber dann setzte die Flaute ein, so dass es bei einem Rennen an diesem Tag blieb. Tags darauf verbrachten die Segler dann fünf Stunden auf dem Wasser. Sie warteten lange auf Wind bei 30 Grad und erbarmungslos sengender Sonne, um dann letztlich drei Rennen zu segeln - mit mäßigem Erfolg auf den Rängen 6, 2 und 4. „Es kam dann auch noch Pech dazu. Bei einer Wende drehte der wenige Wind dann auch noch abrupt um 30 Grad, was vorher noch erkennbar war“, berichtet Christian Soyka. „Dadurch fielen wir dann vom ersten auf den letzten, also den sechsten Platz zurück.“ Die Resultate des dritten Tages auf den Rängen 6 und 4 rissen dann auch nichts mehr heraus.

Aber alles Hadern nutzt nichts. Soyka: „Jetzt gilt es, das Ganze abzuhaken und nach Möglichkeit beim nächsten Mal erfolgreicher zu sein.“ Die Gelegenheit dazu gibt es vom 9. bis 11. Juli, wenn die 18 Clubs der 2. Bundesliga in Hamburg auf der Außenalster zu ihrem zweiten Spieltag antreten.