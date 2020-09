Fußball-Berbandsliga West : FC Reher/Puls schnappt sich die Punkte in Heiligenstedten

TSV-Angreifer Gottselig nutzt Bestchancen nicht

27. September 2020, 13:09 Uhr

Heiligenstedten | Eine aus Sicht des Gastgebers vermeidbare Heimniederlage musste der TSV Heiligenstedten am Sonnabend im Derby der Fußball-Verbandsliga West gegen den FC Reher/Puls hinnehmen. Mit 1:2 (1:1)-Toren ging das Spiel für die Pohlmann-Schützlinge vor 140 Zuschauern knapp verloren.

TSV mit den besseren Torchancen

Torchancen verzeichneten beide Seiten, die besseren hatte jedoch der TSV. An den Möglichkeiten für Alexander Gottselig lässt sich dies festmachen. Der Stürmer vergab in der elften Minute alleine auf Reher/Puls-Keeper Marco Schön zulaufend eine Riesenchance und scheiterte in der 83. Minute wiederum aussichtsreich am Keeper der Gäste. Nur in der 30. Minute im Nachsetzen nach einem abgeblockten Schussversuch von Moritz Steinmann netzte Gottselig zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich ein.

Rehers Führung durch Nowak

Auf der anderen Seite brachte Mathis Nowak (8.) den FC per Kopf nach einer Freistoß-Hereingabe von Gerryt Rathke in Führung. Marc-Kevin Warncke (53.) nutzte nach dem Wechsel eine Nachlässigkeit im Heiligenstedtener Defensivverband zum Siegtreffer für Reher/Puls. „Wir konnten diesmal nicht an die Leistung vom Spiel in Heide (3:2) anknüpfen“, stellte nach dem Abpfiff TSV-Sprecher Heiko Beck enttäuscht fest.