Fußball-Verbandsliga West : FC Reher/Puls muss sich mit 2:2 gegen Boostedt zufrieden geben

Gastgeber vergeben zahlreiche Hochkaräter und verpassen Sprung auf Platz zwei.

Reher | Der Sprung auf Tabellenplatz zwei war greifbar nahe, doch der FC Reher/Puls nutzte die Chance nicht und trennte sich nur 2:2 (1:0) vom SV Boostedt. Die Gastgeber ließen zwar zahlreiche Hochkaräter liegen, gerieten aber in einer spannenden Partie auch immer wieder selbst in bedrohliche Situationen, so dass man am Ende mit dem Unentschieden zufrieden sei...

