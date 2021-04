Fußball mit Sicherheitsabstand : Fast jeden Tag Trainingsangebote beim TSV Heiligenstedten

Am Juliankadamm freuen sich alle darüber, trotz Corona wieder Bewegung auf dem Sportplatz haben zu dürfen

Heiligenstedten | Seit knapp vier Wochen ist der TSV Heiligenstedten mit drei seiner Senioren-Mannschaften unter Einhaltung der Hygiene-Regeln in Zeiten der andauernden Corona-Pandemie ins inzwischen wieder erlaubte Training eingestiegen. Auf der Sportplatz-Anlage am Juliankadamm herrscht nahezu an jedem Wochentag zumeist in den Abendstunden unter Flutlicht hohe Betrieb...

