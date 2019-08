Fussball-Landesliga Schleswig : Falko Möller trifft doppelt

BSC Brunsbüttel verliert in vorletzter Minute mit 2:3 in Hohenwestedt.

von shz.de

18. August 2019, 17:30 Uhr

Hohenwestedt | Keine Punkte für die Schleusenstädter: Fußball-Landesligist BSC Brunsbüttel unterliegt beim MTSV Hohenwestedt nach einem Gegentor in vorletzter Minute mit 2:3 (1:2).

Die Gastgeber begannen druckvoll und bestimmten die Partie in der Anfangsphase. Bereits in der 16. Minute nutzte MTSV-Neuzugang Falko Möller einen Ballverlust im BSC-Mittelfeld zum 1:0-Führungstreffer. Die Gäste aus Brunsbüttel waren im ersten Durchgang fast nur durch Standards gefährlich. Gilian Jebens konnte auf Seiten der Schleusenstädter nach knapp einer halben Stunde per Strafstoß ausgleichen. Hohenwestedt reagierte schnell und Luca Johann Ubben stellte die Weichen nur zwei Minuten später durch seine sehenswerte Direktabnahme wieder auf Sieg für die Gastgeber.

Im zweiten Durchgang war zunächst wieder der MTSV am Drücker,der BSC kam jedoch durch einen erneut von Gilian Jebens zum Ausgleich verwandelten Elfmeter in der 52. Minute zurück in die Partie. In der Folge waren die Gäste deutlich präsenter und hatten unter anderem durch Rouven Drzimkowski einige gefährliche Torraumszenen.

In der Schlussviertelstunde gewann die Elf von Sebastian Barth wieder die Oberhand und erspielte sich aussichtsreiche Chancen, die BSC-Keeper Merlic Suhn jedoch vereitelte. Kurz vor dem Abpfiff war er jedoch machtlos, als Falko Möller nach einem langen Ball am schnellsten schaltete und ihn zum Endstand überwand. Der BSC musste sich trotz guter zweiter Halbzeit letztlich verdient geschlagen geben.

MTSV Hohenwestedt – BSC Brunsbüttel 3:2 (2:1)

MTSV Hohenwestedt: Beckmann – Taedcke (46. Pinkert), H. Gieseler, F. Möller, C. Sievers, Ubben, Landt, Rathje, Brandt, T. Sievers, Schnoor.

BSC Brunsbüttel: Suhn – Niebuhr, L. Möller (58. Tiedje), Henning (71. Fischer), Jebens, Schmidt, Klaassen (18. Eckhardt), Drzimkowski, Wolter, Butzek, M. Ehlert.

Tore: 1:0 Möller (16.), 1:1 Jebens (28.), 2:1 Ubben (31.), 2:2 Jebens (53.), 3:2 Möller (89.).

SR: Jannik Stach (Tarp-Oeversee).

Zuschauer: 200.