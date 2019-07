2. Basketball-Bundesliga ProB : Fabio Galiano bleibt den Itzehoe Eagles treu

Im Training immer mit der Beste / Zwei-Meter-Mann will diese Leistungen nun auch im Spiel umsetzen

Itzehoe | Abgesprochen haben sie sich nicht. Und dennoch liegen sie mit ihren Aussagen auf genau derselben Linie. „Er hat alle Chancen gehabt und sie nicht optimal ausgenutzt“ – das sagt Patrick Elzie, Coach der Itzehoe Eagles, über die Leistungen von Fabio Galiano in der vergangenen Saison. Er werde daraus lernen und es besser machen, erklärt der 21-Jährige selbst, der sich für die neue Spielzeit in der BARMER 2. Basketball Bundesliga viel vorgenommen hat: „Ich werde mich in jedem Bereich verbessern müssen, sei es körperlich oder von der Leistung her. Ich will nächste Saison bereit sein, auf Bundesliga-Niveau zu spielen.“

Dass er es kann, ist für seinen Coach schon länger keine Frage. Als Galiano nach Itzehoe gekommen sei, habe er nicht an seine Stärke und sein Talent geglaubt, so Elzie. Ganz abgelegt habe der Spieler das noch nicht, aber seine Entwicklung sei hervorragend, „im Training ist er immer mit der Beste“. Das müsse er nun auch im Spiel umsetzen und mit der richtigen Einstellung an sich arbeiten.

Denn mit seiner Größe von gut zwei Metern, seiner Schnelligkeit und Sprungkraft ist Galiano aus Sicht des Trainers ein Spieler mit hohem Potenzial. „Wir können froh sein, so einen jungen Mann zu haben.“ Während der vergangenen Saison habe sich seine Rolle im Team verändert, was ihm Probleme gemacht habe, in dieser Spielzeit stehe sie von vornherein fest. Deshalb ist Elzie sehr zuversichtlich: „Er wird sich steigern.“

Ein Abwandern kam für Galiano nicht in Frage: Das Umfeld, die Stimmung, die Fans, die sportliche Entwicklung – er sei froh, ein Teil dessen zu sein, was in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde, sagt der 21-Jährige. Er fühle sich in Itzehoe zu Hause und bekomme von allen Seiten Unterstützung, zuletzt auch bei der Suche nach einem Nebenjob.

Das sportliche Ziel liegt auf der Hand: der erneute Einzug in die Playoffs. Dort solle es dieses Mal aber gern eine Runde weiter gehen, sagt Galiano. „Das schulden wir den Fans.“