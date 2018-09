Fussball-Oberliga : Eutiner Sonntagsschüsse

TSV Lägerdorf verliert gegen den Regionalliga-Absteiger mit 0:3.

von Michael Lemm

09. September 2018, 17:25 Uhr

Ein letztlich ungefährdetes 3:0 (0:0) sicherte sich der Regionalliga-Absteiger Eutin 08 in der Fußball-Oberliga beim TSV Lägerdorf. Die Gäste brauchten allerdings einen besonderen Glücksmoment, um auf die Siegerstraße zu kommen. Für die Steinburger scheint das dritte Jahr der Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse das Landes gleichzeitig das schwerste zu sein.

Mit einer kompakt stehenden Defensive in einem 4:2:3:1-System machten es die Gastgeber dem Favoriten allerdings lange Zeit schwer, zu klaren Tormöglichkeiten zu kommen. Erwartungsgemäß hatten die Ostholsteiner bereits im ersten Durchgang klare Feldvorteile, allerdings gab es abgesehen von einer ganzen Reihe von Eckbällen kaum Torgefahr im Lägerdorfer Strafraum.

Effektiver waren zunächst die Steinburger mit ihren offensiven Nadelstichen. So verpasste zwei Mal Torge Kunter die mögliche TSV-Führung. Zunächst scheiterte er am gut reagierenden Eutiner Torhüter Nikolas Wulf (5.), und in der 12. Minute hatte der Lägerdorfer Flügelspieler zu viel Rücklage bei seinem Volley-Versuch. Fünf Minuten später hatte sich Alexander Feist bei seinem Vorstoß in den Strafraum den Ball etwas zu weit vorgelegt und konnte gerade noch geblockt werden.

Eutin fehlte zeitweise die Bewegung im Offensivspiel, um den Lägerdorfer Riegel zu knacken. Nur einmal gelang es vor der Pause, Verwirrung zu stiften, aber dann wurde es gleich gefährlich. Kapitän Sebastian Witt hatte plötzlich ganz viel Raum vor sich, schlenzte den Ball jedoch nur an den Innenpfosten. TSV-Keeper Matteo Chionidis war aber wohl mit den Fingerspitzen noch am Ball.

Auch nach Wiederbeginn verpasste zunächst der TSV Lägerdorf durch Bastian Peters (47.) und Torge Kunter (48.) erneut die Führung. Dann fasste sich Eutins Florian Ziehmer ein Herz und versenkte die Kugel aus der Distanz zum 0:1 (52.) mit einem Sonntagsschuss in den linken Winkel des Lägerdorfer Tores. Aus fast identischer Position fiel dann auch das 0:2 (70.) durch einen Freistoß von Thies Borchardt – wieder unerreichbar für Lägerdorfs Keeper Matteo Chionidis. Das Resultat rundete dann aus Eutiner Sicht der gerade eingewechselte Kevin Hübner ab, als er den Ball aus spitzem Winkel zum 0:3 (74.) unter die Latte „hämmerte“. Hüben wie drüben ließen dann noch Eutins Hübner (81.) und Lägerdorfs Merten Kunter (82.) weitere gute Gelegenheiten aus.

Abgesehen vom Ergebnis war Lägerdorfs neuer Coach Stefan Kuhr gar nicht mal unzufrieden mit der Partie. „Der Eutiner Sieg geht in Ordnung, für meinen Geschmack ist er allerdings ein bisschen zu hoch ausgefallen. Meine Mannschaft hat alles in die Waagschale geworfen, was ihr zur Verfügung steht. Auch Torchancen hatten wir. Wer weiß, was passiert, wenn der Sonntagsschuss zum 1:0 nicht in den Winkel fliegt. Aber so war das der Brustlöser für Eutin. Trotzdem gehen wir erhobenen Hauptes aus der Partie und nehmen das Positive mit in die nächsten Spiele.“

Auf einem wieder besseren Weg als unmittelbar zum Saisonauftakt sieht Eutins Co-Trainer Tim Brunner sein Team. „Wir uns vorgenommen, hier drei Punkte zu holen und kein Gegentor zu fangen. Von daher könnte man sagen: Ziel erreicht. Allerdings wollten wir auch hinten nichts zulassen, das hat nicht immer so ganz funktioniert. Aber der Umbruch mit 13 Abgängen und 14 neuen Spielern braucht halt noch ein bisschen Zeit. Es ist eben etwas anderes, Abstiegskampf in der Regionalliga zu haben, als in der Oberliga immer das Spiel machen zu müssen.“

TSV Lägerdorf – Eutin 08 0:3 (0:0)

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis – Bolik, Lipinski, Schröder, Jauk – Behrens (77. Manoli Chionidis), Engel – T. Kunter (63. M. Kunter), Kuhr, Feist – Peters.

Eutin 08: Wulf – Gürntke, Bruns, Lindner, Heskamp – Witt (75. Lahi), Borchardt, Ziehmer, Sauer (30. Achtenberg) – Tobinski, Ferchen (70. Hübner).

SR: Gerhardt (Kiel).

Zuschauer: 240.

Tore: 0:1 Ziehmer (52.), 0:2 Borchardt (70.), 0:3 Hübner (74.).