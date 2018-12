Basketballer Lars Kröger im Interview : „Es kann jeder jeden schlagen“

Der Center des Zweitligisten Itzehoe Eagles spricht unter anderem über die Ausgeglichenheit der Liga, knappe Niederlagen und die neue Defensivstärke.

von shz.de

12. Dezember 2018, 16:37 Uhr

Nach unglücklichen Niederlagen wollen die Zweitliga-Basketballer der Itzehoe Eagles wieder in die Erfolgsspur. Im Interview mit unserem Mitarbeiter Michael Bansemer skizziert Center Lars Kröger vor der Partie gegen Iserlohn den möglichen Weg.

Lars, wie verarbeitet man zwei Niederlagen hintereinander mit nur einem Punkt?

Das ist natürlich nicht leicht, gerade weil es zwei Spiele direkt hintereinander waren. Die Niederlage gegen Dresden ist auch noch nicht lange her und alle drei Niederlagen sind sehr ärgerlich und vermeidbar gewesen. Aber es sind Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten müssen und wir nehmen auch viel Positives aus dem Spiel in Oldenburg mit. Als Team müssen wir bereits jetzt schon wieder den Blick auf das Spiel gegen Iserlohn richten, es bleibt kaum Zeit, sich über Niederlagen lange zu ärgern.

Ihr hattet erstmals die Möglichkeit, in Oldenburg zu gewinnen. Warum hat es am Ende nicht gereicht?

Die Heimstärke von Oldenburg war uns bekannt und wie schon gesagt, entscheiden Kleinigkeiten in so einem engen Spiel. Wir waren sehr nah dran das Spiel für uns zu entscheiden, doch leider hatte Oldenburg in den entscheidenden Momenten das Wurfglück. Das gilt es zu ändern. Wir müssen das Glück noch mehr erzwingen, damit wir uns am Ende belohnen.

Die Liga ist so eng zusammen wie noch nie. Zwei Siege liegen zwischen dem dritten und dem elften Platz. Es scheint in dieser Saison alles möglich zu sein, oder?

Ja genau. Es jeder jeden schlagen kann, das sehen wir jede Woche aufs Neue. Wir alleine haben schon sieben enge Spiele gehabt und sind damit nicht alleine. Ich spiele nun schon die fünfte Saison in der ProB, aber so ausgeglichen war es noch nie.

Die Mannschaft hat sich durch die Neuzugänge von Kevin Mickle und Milen Zahariev verändert. Wie sehr wird sich euer Spiel ändern?

Unser Spiel hat sich schon stark verändert, die Verteidigung steht viel sicherer als noch in den ersten Spielen. Wir müssen uns nun in der Offensive finden, genug Fähigkeiten dazu haben wir. Sobald Kevin und Milen die Spielsysteme noch mehr verinnerlicht haben, werden wir die Spiele offensiv ganz anders gestalten können. Dann haben wir viele Optionen und daran arbeiten wir intensiv in jedem Training.

Seit vier Spielen gestattet Ihr dem Gegner nur noch knapp über 70 Punkte. Ist die Defense der neue Schlüssel zum Erfolg?

Auf jeden Fall. Nur mit entsprechender Verteidigung werden wir langfristig Erfolg haben und da bringen unsere Neuzugänge eine ganze Menge Intensität und Energie mit. Das hat man bei Kevin schon gesehen, und in Oldenburg war es bei Milen auch gut zu erkennen und das nach nur drei Trainingstagen.

Mit Stefan Schmidt hast Du erstmals einen sehr erfahrenen Center an deiner Seite. Wie sehr profitierst Du davon?

Ungemein viel, ich muss ihn in jedem Training verteidigen und da kann man sich schon das eine oder andere abschauen. Nicht nur in der Defense bekomme ich eine Menge Tipps von ihm, sondern auch in der Offensive. Ich glaube, das konnte man in der einen oder anderen Szene schon erkennen.

Dein Studium ist erfolgreich beendet. Ist es einfacher, Job und Basketball unter einen Hut zu bekommen?

Es ist noch mal eine andere Situation, jetzt arbeite ich Vollzeit und habe täglich viel zu tun. Aber dass ich abends und auf den Auswärtsfahrten nicht mehr lernen muss, macht mein Leben schon entspannter. Zu der Arbeit im Büro ist es zudem ein perfekter Ausgleich für mich.

Am Wochenende kommen die Iserlohn Kangaroos in die Lehmwohldhalle. Das Hinspiel war auch ein knappes Spiel. Da habt Ihr noch eine Rechnung offen, oder?

Ja, auf jeden Fall. Wir haben damals eine tolle erste Hälfte gespielt und am Ende das Spiel doch noch aus der Hand gegeben. Auch dort entschieden am Ende Kleinigkeiten. Das wollen wir natürlich besser machen. Wenn wir so weitermachen wie in den vergangenen Spielen, wird uns das auch gelingen.

Noch ein Wort an die Fans! Vielen Dank für die tolle und bedingungslose Unterstützung, die ich hier seit fünf Jahren bei jedem Heimspiel erleben darf. Es macht so viel Spaß, vor so einem Publikum spielen zu dürfen.