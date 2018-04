19. Itzehoer Störlauf : Erstes Training auf der Original-Strecke

Störlauf-Lauftreff über fünf und zehn Kilometer unterwegs

von Reiner Stöter

26. April 2018, 08:00 Uhr

Sie sind wieder unterwegs: Auf Straßen und Wegen rund um die Kreisstadt Itzehoe waren in den vergangenen Tagen vermehrt Läufer zu sehen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Störlauf naht. Am Pfingstsonnabend, 19. Mai, geht die 19. Auflage der Kultveranstaltung an den Start. Zum ersten Mal war in dieser Woche auch der Störlauf-Lauftreff auf der Original-Laufstrecke über fünf und zehn Kilometer unterwegs. In mehreren Gruppen, je nach Leistungsstärke aufgeteilt, werden die Läufer unter der Leitung von Michael Rost und Dirk Scheppmann noch zweimal vor dem Störlauf am 8. und 15. Mai auf die Reise geschickt. Treffpunkt ist jeweils um 19.15 Uhr vor dem Spielplatz im Cirencester Park an der Großen Paaschburg in Itzehoe.

Wer sich bisher nicht für den Störlauf angemeldet hat, kann dies noch bis zum 6. Mai. Danach wird die Online-Anmeldung auf der Homepage www.stoerlauf.de abgeschaltet. Lediglich die 2-km-Läufe sind bereits ausgebucht. Auf allen anderen Strecken gibt es noch freie Plätze.