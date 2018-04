Landesmeisterschaft im Fechten : Erfolgreicher Itzehoer Nachwuchs

Titel an Malija Haida und Nils Halbleib

von Michael Lemm

06. April 2018, 05:00 Uhr

Bei den Fecht-Landesmeisterschaften der Jugend, die der SC Itzehoe (SCI) in der Gutenberghalle ausgetragen hatte, gab es auch Erfolge für die Lokalmatadoren. So trug mit dem Damen-Degen der Jugend A Malija Haida vom SCI den Sieg davon. Sie setzte sich in einer gut besetzten Konkurrenz durch. Auch ihre Vereinskollegin Liv Bangert schaffte es als Dritte noch auf das Treppchen. Ebenfalls in die Wertung kamen Keona Carado (6.) und Lisanne Ehlers (11.). Im Teamwettbewerb setzten sich die Itzehoer Mädchen gegen die FG Segeberg und den Elmshorner MTV durch und holten sich den Landestitel.

Nicht ganz so erfolgreich waren die männlichen Alterskollegen des SC Itzehoe mit dem Degen. Als bester Itzehoer erreichte Rasmus Linow den dritten Rang. Einträchtig im Mittelfeld des Teilnehmerfeldes platzierten sich Maximilian Knechtel (8.) und Tobias Eckhardt (9.), dahinter folgte der B-Jugendliche Nils Halbleib (11.). Im Teamwettbewerb kamen die Itzehoer unter fünf Mannschaften auf Platz drei.

Dafür hielt sich dann Nils Halbleib eine Altersklasse tiefer schadlos. Im Herrendegen der stark besetzten Altersklasse Jugend B sicherte er sich unter 15 Aktiven den Landesmeistertitel. In diesem Wettbewerb für die Jahrgänge 2004/2005 lieferten auch Emre Özsimsek (6.) und Jason Gaden (14.) Platzierungen für den veranstaltenden Verein.

Bei den Degen-Mädchen dieser Altersklasse kam Lisann Ehlers als einzige SCI-Starterin hinter einem Elmshorner Dreigestirn auf Platz vier.

Im Herrenflorett der Jugend A schaffte es der Itzehoer Rasmus Linow als einziger Itzehoer unter sieben Startern auf Rang drei.





Weitere SCI-Platzierungen

Schüler Herrendegen: Jg. 2007: 5. Micah-Joel Meier, 6. Hannes Rother. Jg. 2006: 3. Jaron Haida.

Schülerinnen Damendegen: Jg. 2008: 1. Tessa Hille, 2. Mathilda Zint. Jg. 2007: 2. Emilia Hippe.