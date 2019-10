Fußball-Kreisliga West : Endspiel um Herbstmeisterschaft

Spitzenreiter Holstein West erwartet Tabellenzweiten Heider SV II / Lägerdorfs Rowan Strüwen tippt den Spieltag

31. Oktober 2019, 13:15 Uhr

Itzehoe | Zur „Halbzeit“ in der Fußball-Kreisliga West kommt es an der Spitze zu einem echten Top-Spiel. Tabellenführer SpVgg Holstein West trifft auf den Zweiten Heider SV II. Der „Herbstmeister“ wird also quasi in einem Endspiel ermittelt. Aus Steinburger Sicht finden die Derbys TS Schenefeld kontra TSV Lägerdorf II und Fortuna Glückstadt gegen Alemannia Wilster das größte Interesse. Außerdem empfängt Rot-Weiß Kiebitzreihe den Ostroher SC. Der 15. Spieltag beginnt bereits am heutigen Freitagabend mit der Partie TuS Jevenstedt II gegen TSV Nordhastedt. Alle Begegnungen beleuchten wir heute mit dem Lägerdorfer Rowan Strüven (21).





TuS Jevenstedt II – TSV Nordhastedt (Fr. 19.30 Uhr). „Die Jevenstedter haben gegen uns ordentlich gespielt, auch wenn wir gegen sie gewonnen haben. Nordhastedt steckt unten in der Tabelle fest. Daher erwarte ich einen TuS-Sieg.“ Tipp: 3:1



SV Hemmingstedt – SSV Nübbel (Sbd. 14 Uhr). „Die Hemmingstedter sind oben in der Tabelle dabei, aber den SSV schätze ich so ein, dass beim SVH ein Unentschieden erreicht werden könnte.“ Tipp: 2:2





TSV Büsum – Merkur Hademarschen (Sbd. 14 Uhr). „Die Büsumer haben mich im Spiel bei uns überzeugt. Die haben zwei große, flinke Spitzen in der Offensive. Ich denke der TSV gewinnt gegen Merkur.“ Tipp: 3:1





SpVgg Holstein West – Heider SV II (Sbd. 14 Uhr). „In diesem Spitzenspiel werden sich nach meiner Einschätzung die Heider durchsetzen und zeigen was sie können. Der HSV II will an die Tabellenspitze.“ Tipp: 2:4





Rot-Weiß Kiebitzreihe – Ostroher SC (Sbd. 14 Uhr). „Die beiden Teams aus dem unteren Drittel, RWK und OSC, werden sich torlos trennen.“ Tipp: 0:0





TSV Buchholz – FC Burg (Sbd. 15 Uhr). „Die Burger sind offensiv sehr stark, machen viele Tore. Ich denke, der FC wird die Punkte aus Buchholz entführen.“

Tipp: 1:3





Fortuna Glückstadt – Alemannia Wilster (Sbd. 16 Uhr). „Ich rechne damit, dass sich die Alemannen in Glückstadt durchsetzen werden, auch wenn Fortuna zu Hause stark ist. Mein Kumpel Klaas Glöyer wird in der Elbestadt knipsen.“ Tipp: 1:2





TS Schenefeld – TSV Lägerdorf II (So. 15 Uhr). „Ich denke, dass wir einen kleinen Aufschwung haben. Wir haben uns zuletzt mit dem 4:2 gegen Glückstadt endlich mal belohnt. Die Schenefelder schwächelten zuletzt ein wenig. Wir nehmen dort einen Punkt mit.“ Tipp: 2:2