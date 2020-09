Fußball-Oberliga Frauen : Eileen Näwie trifft zum 1:0-Sieg für Neuenbrook/Rethwisch

Henstedt-Ulzburg II mit großem Kampfgeist niedergerungen

von Reiner Stöter

20. September 2020, 18:46 Uhr

Rethwisch | Am Ende wurde es eng, doch hinten stand schließlich die Null. Franziska Kielack zog den Ball an wie ein Magnet und hielt den 1:0-Sieg des SV Neuenbrook/Rethwisch in der Fußball-Oberliga der Frauen über die zweite Mannschaft der SV Henstedt-Ulzburg fest. Die Torhüterin der Gastgeberinnen hatte einen großen Anteil am knappen Erfolg, doch letztlich überzeugte die gesamte Mannschaft mit großem Kampfgeist.

Sieg des Willens

„Es war ein Sieg des Willens“, war Trainer Lars Lühmann sehr zufrieden mit der Leistung seiner Frauen. Mit mehreren englischen Wochen, dazu noch am vergangenen Mittwoch die Verlängerung beim 3:2-Pokalsieg in Horst, in den Beinen war Neuenbrook in der Schlussphase mit den Kräften am Ende. Doch auch den verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchefin Nina Moescher steckten die Gastgeberinnen weg. Henstedt-Ulzburg machte zwar mächtig Druck, doch Neuenbrook verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz.

Freundliche Unterstützung für Näwie

Läuferisch und kämpferisch waren die Gastgeberinnen vor allem in der ersten Halbzeit deutlich überlegen und kreierten auch mehrere Torchancen. Beim Tor des Tages hatte Gästespielerin Mareike Biehl allerdings freundliche Unterstützung gegeben. Ihr Rückpass landete genau bei Eileen Näwie, die sich die Chance nicht nehmen ließ und den Ball aus halblinker Position über Torhüterin Berit Voigt hinweg zum 1:0 ins lange Eck bugsierte (16.) – ein sehenswerter Treffer.

Kielack nach der Pause mehr und mehr im Brennpunkt

Es hätte zur Pause sogar noch mehr sein können, doch Amelie Stepany und Julia Paulsen scheiterten. NR-Keeperin Kielack wurde im ersten Durchgang kaum geprüft, stand dafür in der zweiten Hälfte mehr und mehr im Brennpunkt. Die größte Chance der Gäste hatte Julia Schjut vergeben, die aus Nahdistanz Franziska Kielack direkt in die Arme schoss.