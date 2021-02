2. Basketball-Bundesliga ProB : Eagles spielen in den Playoffs zunächst im Gruppen-Modus

Außerdem beschließen Pro A und Pro B den Verzicht auf Absteiger.

Itzehoe | Wie geht die Saison in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga nach dem Ende der regulären Saison weiter? Die Antwort steht fest: mit Playoffs in einem neuen Modus und ohne Abstiegsrunde. Am Montagabend hat die Liga dies in einer Mitteilung bekannt gegeben,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.