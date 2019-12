Basketball-Oberliga : Eagles-Frauen sind total überlegen

Die Itzehoerinnen gewinnen deutlich mit 91:49 gegen die Lübecker TS.

Sie waren in allen Belangen überlegen – und das spiegelte das Ergebnis wider. Die Damen der Itzehoe Eagles landeten in der Oberliga einen deutlichen Sieg gegen die Lübecker TS: 91:49 (29:11, 21:12, 26:13, 15:13).

Die Gegnerinnen waren vorher noch nicht in der Oberliga am Ball gewesen, entsprechend schwer war es für die Eagles-Damen einzuschätzen, was sie erwarten würde. Von Beginn an setzten sie das junge Lübecker Team schon in dessen Hälfte unter Druck, die Folge waren viele Ballgewinne und einfache Körbe. Auch im Positionsangriff kamen die Gastgeberinnen immer wieder durch schönes Zusammenspiel und gute Würfe zu Punkten.

Zur Halbzeit führten sie mit 50:23 und machten auch im dritten Viertel weiter bis zum 76:36-Zwischenstand. Im letzten Abschnitt ließen es die Eagles etwas langsamer angehen, sodass diese zehn Minuten ausgeglichen verliefen. „Ein Klassespiel mit guter Arbeit in der Offensive und der Defensive“, freute sich Coach Michel Krohn. „Darauf lässt sich aufbauen.“

Eagles: Kim Lebowski (23), Nicole Michelson (20), Lisa Jarausch (12), Nicole Schramm-Bünning (10), Julia Hinrichsen (9), Lilli Wojta (6), Mirja Kama (5), Alicia Hauschildt (4), Michaela Vosseler (2).