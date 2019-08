Fußball-Landesliga Schleswig : Duo fiebert Derby entgegen

FC Reher/Puls erwartet den TSV Lägerdorf / BSC Brunsbüttel in Satrup zu Gast

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 13:31 Uhr

Itzehoe | Im Blickpunkt des Geschehens in der Fußball-Landesliga Schleswig steht aus Steinburger Sicht am Sonntag um 16 Uhr das Derby zwischen dem FC Reher/Puls und dem TSV Lägerdorf. Bereits zwei Stunden zuvor um 14 Uhr tritt der BSC Brunsbüttel beim TSV Nordmark Satrup an.



FC Reher/Puls – TSV Lägerdorf (So. 16 Uhr). „Solche Spiele werden meistens durch Kleinigkeiten entschieden“, sagt Lägerdorfs Trainer Jörn Skottke. Ein gutes Beispiel liefert das Kreispokalspiel beider Mannschaften aus der Saison 2017/18. Beim FC erinnert man sich nur zu gut noch an das letzte Pflichtspiel beider Mannschaft fast auf den Tag genau von vor zwei Jahren am 23. August 2017, als Julian Büch beim Stande von 1:1 in der zweiten Halbzeit der Verlängerung ein kleiner Fehler passierte und der Reher/Puls-Abwehrmann mit einem Eigentor die Lägerdorfer aus seiner Sicht ungewollt zum Weiterkommen verhalf. Ein damals total enges Spiel, wie es auch am Sonntag zu erwarten ist. Skottke: „Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe.“

Während beim Gastgeber Mirko Göttsche aus privaten Gründen ausfällt, ansonsten aber alle Mann an Bord sind, meldet der TSV für das Derby ebenfalls keine Veränderungen des Kaders zum Vorwochenende. Hinzu kommt bei den Lägerdorfern der zuletzt fehlende Matthis Willmann. Bei Reher/Puls ist Ole Dau wieder dabei.

Sehr froh ist Jörn Skottke übrigens, dass sich Jonas Bischoff und Merten Kunter inzwischen wieder im Aufbautraining befinden und den Kader mittelfristig erweitern werden.

FC-Sprecher Bernd Lintelow weist darauf hin, dass die Partie nicht wie ursprünglich eigentlich geplant in Puls, sondern auf der Anlage in Reher ausgetragen wird.



TSV Nordmark Satrup – BSC Brunsbüttel (So. 14 Uhr). Vor einem schweren Auswärtsspiel stehen die Brunsbütteler. „Ich sehe die Satruper als Titelaspiranten an“, sagt BSC-Trainer Axel Rohwedder. Personell kann der Teamchef der Schleusenstädter aus dem Vollen schöpfen („Alle Mann an Bord.“), so dass die Schleusenstädter nicht ohne Hoffnungen die 145 Kilometer lange Reise nach Mittelangeln antreten, etwas Zählbares mitzubringen.