Dröhnende Motoren auf dem Holsteinring

von Michael Lemm

28. April 2018, 05:19 Uhr

Der 1. Mai steht auch in diesem Jahr in Schleswig-Holstein wieder ganz im Zeichen des Motorsports. In der Speedway-Bundesliga empfängt der MSC Brokstedt am Dienstag im heimischen Stadion die Mannschaft der DMV „White Tigers“ aus Diedenbergen bei Frankfurt.

Auch wenn der amtierende deutsche Vizemeister als Favorit gilt, warnen die Verantwortlichen des MSC Brokstedt vor den Stärken der Gäste. Ein Selbstgänger werde dieses Rennen nicht, warnt MSC-Pressesprecher Michael Schubert. „Diedenbergen ist nicht auszurechnen und stets für eine Überraschung gut.“

Die Macher beim MSC Brokstedt hoffen auch in diesem Jahr wieder auf viele Fans zum ersten Heimrennen der neuen Saison. „Die Auslosung hat es da eindeutig gut mit uns gemeint. So ein Duell gegen ein junges, motiviertes Team ist optimal“, so Schubert. „Bahnsport in Schleswig-Holstein hat am 1. Mai Tradition.“ In der Tat finden in Brokstedt zu Beginn des Wonnemonats schon seit mehr als 40 Jahren Speedway-Rennen statt.

Sportlich könnte Brokstedt mit einem Heimsieg gegen die Gäste aus Diedenbergen einen wichtigen Grundstein für den weiteren Saisonverlauf legen. Der MSC steht nach dem 40:42 im ersten Saison-Match AC Landshut bereits leicht unter Zugzwang.

Neben Mannschaftskapitän Kai Huckenbeck sowie Lukas Fienhage wird wie gewohnt Rune Holta, Norweger mit polnischem Pass, für Brokstedt starten. Gesetzt scheint auch Max Dilger zu sein, in Landshut mit 13 Punkten erfolgreichster Punktelieferant. Für den Platz hinter Danny Maaßen stehen in der Kategorie bei den „Wikingern“ mit Darell de Vries und Hannes Gast gleich zwei Fahrer.

Das Bundesliga-Rennen startet um 14 Uhr. Das Rahmenprogramm sowie Training zur Bundesliga beginnen bereits um 10 Uhr. Kostenlose Parkplätze rund um das Stadion in der Brokstedter Dorfstraße stehen ausreichend zur Verfügung.