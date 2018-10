Fussball : Doppelschlag von Joshua Seider

VfR Horst unterliegt FC Reher/Puls im Steinburger Landesliga-Derby mit 0:2

von shz.de

07. Oktober 2018, 19:27 Uhr

Der VfR Horst musste in der Fußball-Landesliga Schleswig eine weitere Niederlage hinnehmen. Im Derby gegen den FC Reher/Puls unterlagen die Süd-Steinburger mit 0:2 (0:2)-Toren. Mit der Laufbereitschaft seiner Mannschaft insbesondere ohne Ball war VfR-Trainer Florian Rammer nicht zufrieden. „Wir haben im gesamten Spiel nur zwei klare Torchancen herausgearbeitet. Das ist einfach zu wenig und dann darf man sich nicht wundern, am Ende wieder mit leeren Händen dazustehen“.

Die Chance zur Führung in der ersten Halbzeit verpasste Maximilian Konetzny nach einer halben Stunde. Stattdessen kassierten die Horster durch einen Doppelschlag von Joshua Seider (37., 43.) innerhalb von sieben Minuten noch vor der Pause zwei Gegentreffer zum 0:1 und 0:2. „Einfache Gegentore. Die Situationen müssen wir besser verteidigen“, ärgerte sich Florian Rammer. Auf Hereingabe von Gerryt Rathke vollstreckte Seider zunächst zum 0:1. Sechs Minuten später nach einem langen Ball von Andre Albers auf Timo Albers ließ Letzterer die Kugel „abtropfen“ und wieder war Seider zur Stelle und erhöhte auf 0:2.

Im zweiten Durchgang versuchten die Horster mit verstärkter Offensive (Rammer: „Gefühlt haben wir mit sieben, acht Mann angegriffen.“) das Blatt irgendwie zu wenden. Die Körpersprache im Team war nun auch deutlich besser als in der ersten Halbzeit, doch das Kreieren von Torchancen blieb weiterhin mangelhaft. Lediglich Dragan Suta (80.) sorgte mit einem Kopfball für echte Torgefahr vor dem Reher/Puls-Gehäuse.

Durch die Horster Spielausrichtung ergaben sich immer wieder Konterchancen für den FC. Schon in der 46. Minute scheiterte Timo Albers ganz knapp. In der 64. Minute marschierte Joshua Seider steil geschickt von Andre Albers alleine auf VfR-Keeper Rene Lemke zu, scheiterte dann aber am sehr gut reagierenden Torhüter des Gastgebers.

Mit einer weiteren starken Parade verhinderte Lemke auch in der 90. Minute einen dritten Gästetreffer in diesem Fall durch Ipke Mertens, der auf Flanke des gerade eingewechselten Janick Vehrs scheiterte. Trotz der Horster Druckphase wurde der Gastgeber also noch gut bedient.

„Es ist richtig, die Horster haben in der zweiten Halbzeit schon viel Druck ausgeübt, aber wenn wir unsere Konterchancen konsequent nutzen, können wir das Spiel auch mit 3:0 oder 4:0 gewinnen“, sagte FC-Sprecher Bernd Lintelow.