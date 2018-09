Fussball-Landesliga : Doppelschlag bringt VfR Horst aus dem Kurs

Kicker aus Südsteinburg verlieren auf eigenem Platz gegen Aufsteiger Jevenstedt mit 0:3.

von shz.de

09. September 2018, 11:59 Uhr

Einmal mehr brachte sich der VfR Horst in der Fußball-Landesliga Schleswig selbst um den Erfolg. Beim 0:3 (0:0) gegen TuS Jevenstedt kassierte der Gastgeber fünf Minuten nach der Pause zwei Gegentore innerhalb von 120 Sekunden, die nach den Worten von Trainer Florian Rammer „so einfach nicht fallen dürfen“. In der Schlussoffensive mit einer auf drei Abwehrspieler umgestellten Defensivreihe und drei Offensivleuten in vorderster Angriffsreiche lief der VfR nach „hinten raus“ dann auch noch in einen Konter und kassierte den dritten Gegentreffer.

„Wir hätten wahrscheinlich noch Stunden spielen können, ohne ein Tor zu machen. Solche Spiele hat man mal, aber dann erwarte ich einfach, dass man hinten zu Null spielt“, ärgerte sich Rammer über seine Schützlinge, die schon im ersten Spielabschnitt behäbig wirkten und zu wenig Laufbereitschaft zeigten.

Bis zur Pause und auch noch zu Beginn des zweiten Spielabschnittes war aus Sicht der Horster noch alles in Ordnung. Zwar versemmelte Maximilian Konetzny auch schon im ersten Durchgang eine hundertprozentige Torchance, doch mit dem Zwischenstand ging Rammer insgesamt noch konform. Dann verlor seine Mannschaft in Vorwärtsbewegung in der 50. Minute leichtfertig den Ball, ein gegnerischer Diagonalpasse, der Torabschluss von Lucas Seefeldt und es stand 0:1. Wenige Augenblicke später ereilte Florian Sommer ein Blackout: Er spielte die Kugel Gegenspieler Mirko Mrosek in die Füße – dieser sagte „danke“ und schon stand es 0:2.

Mit aller Macht rannte der VfR dem Rückstand hinterher, doch Kopfbälle aus wenigen Metern von Rene Thies, Bastian Clasen und Maxi Konetzny landeten in den Armen von TuS-Keeper Tischer oder gingen über den gegnerischen Kasten. Gegen die offene Gastgeber-Deckung in der Nachspielzeit (90. +5) gelang Jevenstedts Stephan Seeck noch das 0:3.

VfR Horst – TuS Jevenstedt 0:3 (0:0)

VfR Horst: Petersen – Suta (26. F. Sommer), Thies (83. Hoyer), Gorny, Konetzny, Behrendt, Niendorf (74. Bassitta), Clasen, T. Petersen, Müller, Eymers.

TuS Jevenstedt: Tischer – Lehmann, Lindenlaub, Mirko Mrosek (78. Seeck) Seefeldt, Richter, Johannes Kaak, Mathias Mrosek, Gersteuer (83. Wicker), Szalies, Jannik Kaak (74. Hüttmann).

SR: Hakan Yilmaz (Neumünster)

Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Seefeldt (50.), 0:2 Mirko Mrosek (51.), 0:3 Seeck (90. +5).