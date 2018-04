Tischtennis : Diesmal nur ein Punkt im Gepäck

3. Bundesliga Frauen: Kellinghusen lässt Federn

von shz.de

18. April 2018, 05:34 Uhr

In der 3. Tischtennis-Bundesliga der Damen kehrte der in der Rückserie bisher ungeschlagene Aufsteiger VfL Kellinghusen von seinen beiden Auswärtsspielen am Wochenende diesmal „nur“ mit einem Punkt im Gepäck nach Hause zurück.

Beim bereits feststehenden Meister TTC Staffel gab es beim 1:6 nichts zu melden, zumal auch noch die Nr. 2 Kasiaryna Baravok nicht mit von der Partie war. Den Ehrenpunkt durfte sich Liliya Kolyucheva in ihr Stammbuch schreiben lassen.

Einen Tag später gab es beim Tabellennachbarn SC Niestetal die erwartet spannende Partie. Jetzt mit Baravok gab es ein Match, in dem erstaunlicherweise nur einmal der Entscheidungssatz bemüht werden musste. Diesen gewannen im Eingangsdoppel Kolyucheva/Baravok gegen Avameri/Ciepluch und machten damit die Niederlage von Liebold/Laskowsky wett. Solo bilanzierte das erfolgsverwöhnte obere Paarkreuz der Steinburgerinnen in der gesamten Serie erstmals negativ, denn nur Katsiaryna Baravok konnte ich einmal gegen Maksimenko in die Siegerliste eintragen. Dafür kamen in der unteren Hälfte durch Jeanine Liebold und Isabelle Laskowsky (2) drei Zähler auf die Habenseite, so dass am Ende ein 5:5-Remis stand und wie in der Hinserie (6:4 für den VfL) alle Spiele gespielt werden mussten.

Ihrem Ziel, bester SH-Vertreter in der Liga zu werden, sind die Steinburgerinnen wesentlich näher gekommen. Um es zu erreichen, fehlt noch ein Sieg im abschließenden Vergleich am 29. April bei der DJK Holzbüttgen.