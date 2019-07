Faustball-Europameisterschaft in Hohenlockstedt : Die heiße Phase hat begonnen

Mit Hannes Himmelhan und Kjell Butzke stehen zwei Lolaner im deutschen Nationalteam für den U18-Wettbewerb.

von shz.de

04. Juli 2019, 11:21 Uhr

Hohenlockstedt | Vom 12. bis 14. Juli veranstaltet die European Fistball Association (EFA) Europameisterschaften im Faustball für die weibliche und männliche U18. Veranstaltet werden die kontinentalen Titelkämpfe, für die der TSV Lola örtlicher Ausrichter ist, auf dem Sportplatz Finnische Allee. Knapp zwei Wochen vor dem Turnier laufen die organisatorischen Vorbereitungen auf Hochtouren.

Verantwortlich für die Ausrichtung sind in erster Linie Marcus Himmelhan, Jens Butzke, Petra Himmelhan und Rolf Gerhards. Sie bilden innerhalb des Vereins das engere Vorbereitungsteam für die bedeutendste Sportveranstaltung, die je in der Gemeinde stattgefunden hat. „Wir sind voll in der Organisation drin. Jetzt wird es langsam ernst, die heiße Phase kommt“, ist auch Marcus Himmelhan bewusst, dass mit dem Aufbau des Veranstaltungsgeländes eine Woche vor dem Turnier die Arbeitsintensitäten wieder zunimmt.

Allein ist das Quartett aber nicht. Viele helfen mit, damit der TSV Lola ein sehr guter Gastgeber für die Faustballer aus Österreich und Italien sowie aus der Schweiz und Deutschland wird. Unterstützung komme vom Schulverband und vom Hausmeister der Sportplatzanlage ebenso wie von der politischen Gemeinde Hohenlockstedt, vom Kreisjugendring Steinburg und von der Förderstiftung des Kreises Steinburg. Mithelfen werden auch die Mitglieder der Jedermänner-Sparte im TSV Lola und Fußballer des 1. FC Lola sowie die Freiwillige Feuerwehr Hohenlockstedt. In deren Räumen werde am Freitag, 12. Juli, das Bankett mit allen Teams und Offiziellen ausgerichtet. Ihr Erscheinen dazu haben auch Kreispräsident Peter Labendowicz und Bürgermeister Wolfgang Wein zugesagt.

Erwartet werden von Marcus Himmelhan, der auch Trainer der erfolgreichen Faustballer des TSV Lola ist, die sich gerade für die Spiele um den Aufstieg in die Erste Bundesliga qualifiziert haben, zirka 100 Sportler, Trainer und Betreuer. Untergebracht werden die Teilnehmer in Hotels in Hohenlockstedt und Kellinghusen. Natürlich hofft Marcus Himmelhan auch darauf, dass zahlreiche Zuschauer die insgesamt zehn Spiele an beiden Tagen sehen werden. Was ihn optimistisch stimmt: „Wir haben Anfragen aus ganz Deutschland.“ Gespielt werden soll auf einem sogenannten Centercourt, der noch aufzustellen sei. Dazu wird es weitere Plätze auf der Anlage Finnische Allee geben, auf denen sich die Aktiven einspielen können.

Im Anschluss an die Meisterschaften verbleiben die Nationen bis zum 19. Juli in Hohenlockstedt. Ermöglicht wird den jungen Nationalspielern so die Teilnahme an einem EFA-Jugendlager. Gepflegt wird auf diese Weise die internationale Verständigung mit gemeinsamen Aktivitäten in den Bereichen Kultur und Training. Den sportlichen Höhepunkt bildet der Donnerstag, denn für den Nachmittag sind offizielle Länderspiele angesetzt.

Für Marcus Himmelhan sind die Europameisterschaften aber nicht nur aus organisatorischer Sicht interessant. Mit seinem Sohn Hannes Himmelhan und Kjell Butzke stehen gleich zwei Aktive des TSV Lola im deutschen U18-Aufgebot. Inwieweit sie spielen und ob sie gleich in den Anfangsformationen stehen werden, ist derzeit noch gehütetes Geheimnis. „Das klärt der Bundestrainer erst vor den Spielen, aber das ist mein Ziel“, sagte Hannes Himmelhan. Erfahrungen bei internationalen Begegnungen mit höchstem Anspruch hat der Jugendliche bereits sammeln können.

Im vergangenen Jahr kehrte er aus den USA mit dem Titel des Vize-Weltmeisters zurück. Entsprechend hoch ist sein Anspruch für die EM in der eigenen Gemeinde: „Europameister werden“, sagte er selbstbewusst.

Gleiche Gedanken hat auch Kjell Butzke, der die Verantwortlichen auf Bundesebene davon überzeugt hatte, dass er ein wertvoller Spieler für das Nationalteam sein kann. „Ich freue mich über die Nominierung, weil ich das letzte Jahr in Amerika nicht dabei war. Das ist auch meine letzte Möglichkeit, bevor ich der Altersklasse U21 angehöre.“ Bei der EM in Hohenlockstedt mitspielen zu können, das sei über viele Monate hinweg sein Ziel gewesen. „Darauf habe ich im Training hingearbeitet.“

Groß ist die Freunde auch bei Jannes Wethling, denn der Jugendliche vom TSV Lola ist für das Jugendlager nominiert worden. „Damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich nicht zum 10er-Team für die EM zähle“, sagte er.

Dass Steinburger Faustballer im Blickpunkt des Interesses von Bundestrainern stehen, machen auch Rouven Kadgien und Marten Kabbe deutlich. Beide Kellinghusener Spieler stehen im Aufgebot für die Europameisterschaften der Altersklasse U21 vom 19. bis 21. Juli in Lazne Bohdanec und wollen möglichst mit dem Titel aus Tschechien zurückkehren.

Wie man sich Medaillen erkämpft, weiß zumindest Rouven Kadgien. Bereits zweimal war er Weltmeister mit der U18. Streitig machen könnte seinen Wunsch am ehesten das Team der Österreicher, das er stärker einschätzt als das der Schweizer. „Sie haben in dieser Altersklasse die besseren Leute.“

Zufrieden damit, dass er nach langem Bemühen endlich den Sprung in eine Nationalmannschaft geschafft hat, ist Marten Kabbe. Er sei zwar schon des öfteren zu Bundeslehrgängen eingeladen worden, verpasste dann aber regelmäßig den Sprung in den 10-Kader für internationale Meisterschaften. Womit sein bisher größter sportlicher Erfolg zu tun hat: „Ich habe mich im Laufe der Jahre gesteigert.“ Nun erhofft auch er sich, dass ihn der Bundestrainer einsetzen wird, „und dass wir den Titel holen“.



> Mehr Infos unter www.lolafaustball.de – z. B. Kartenverkauf, Übernachtungsangebote, Mannschaften.