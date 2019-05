Fußball-Landesliga Schleswig : Derby an Hohenwestedt

FC Reher/Puls unterliegt MTSV mit 1:2

von Reiner Stöter

05. Mai 2019, 15:31 Uhr

Puls | Beim FC Reher/Puls ist weiter der Wurm drin. Auch im Nachbarschaftsderby gegen den MTSV Hohenwestedt konnte der FC seine Negativserie nicht beenden. Der 2:1 (1:0)-Sieg der Gäste war jedoch nicht unverdient, denn über 90 Minuten waren die Hohenwestedter die aktivere Mannschaft. Überzeugen konnten letzten Endes aber beide Teams nicht. Viele Fehlpässe und kaum Torszenen kennzeichneten ein Spiel, das nur wenig Derbycharakter hatte.

Torgefahr nur bei Standards

Torgefahr ging meist nur von Standardsituationen aus, wobei die Gäste hier das Glück hatten, das den Gastgebern schon seit Wochen fehlt. Die Führung durch Mathias Landt resultierte aus einem von Thies Michaelis abgefälschten Freistoß (17.), während auf der anderen Seite bei einem Kopfball von Kay Schulz die Latte für den geschlagenen MTSV-Keeper Jörg Mollenhauer rettete. Pech für Reher/Puls außerdem, dass sowohl Lasse Dau und Timo Albers verletzt ausgewechselt werden mussten.

Seiders 1:1 hält nicht lange

Dennoch schaffte der FC nach gut einer Stunde Spielzeit durch einen der wenigen gelungenen Spielzüge das 1:1. Joshua Seider steuerte nach Balleroberung von Gerryt Rathke und nachfolgendem Steilpass allein auf Torhüter Mollenhauer zu und ließ diesem mit einem Flachschuss keine Chance. Das Spielgeschehen bestimmten danach aber nur noch die Hohenwestedter, deren Antwort nicht allzu lange auf sich warten ließ. Ferdinand Hummel hatte sich auf der linken Seite durchgespielt und seinen Querpass brauchte Thies Kochanski nur noch über die Torlinie zu schieben (71.). Dass der Treffer aus Sicht der Gastgeber aus Abseitsposition erzielt wurde, passt ins Bild der vergangenen Wochen, in denen so manches schief lief für das Team von Trainer Carsten Hinrichsen.

Gelb-Rot für Ratjen

Zu allem Überfluss musste danach auch noch Gerrit Ratjen mit gelb-rot vom Platz. Eine sehr harte Entscheidung, mit der der Jevenstedter Unparteiische Dajinder Pabla der Partie am Ende doch noch etwas Derbystimmung einhauchte. Außer Hektik passierte in der Schlussphase allerdings nicht mehr viel. Dem Schiedsrichter war dabei die Lust an dieser Begegnung offenbar gänzlich vergangen, denn er pfiff die Partie fast pünktlich ab, obwohl es im zweiten Durchgang gleich mehrere Unterbrechungen gegeben hatte.