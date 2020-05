Fussball-Kreisliga West : Carsten Lähn bleibt Coach in Hademarschen

In Bezug auf neue Spieler gibt es bei Merkur noch nichts Konkretes zu vermelden.

29. Mai 2020, 14:57 Uhr

Hademarschen | Fußball-Kreisligist Merkur Hademarschen meldet für die Saison 2020/21 erste Personalentscheidungen. Trainer Carsten Lähn (49) hat seinen zunächst bis zum Ende der Saison ausgehandelten Kontrakt verlängert und wird die Mannschaft in der West-Staffel weiterhin auch in der Serie 2020/21 coachten. Lähn hatte vor fünf Monaten Albin Hahn beim SV Merkur abgelöst. Mit Torhüter Paul Dobelstein (21) steht außerdem der erste Spielerabgang fest. Der Keeper wird die Hademarscher in Richtung TSV Lütjenwestedt verlassen. Dobelstein hatte in der abgebrochenen Saison 2019/20 zehn der 16 absolvierten Spiele für die Hademarscher bestritten. In Bezug auf neue Spieler befinden sich die Verantwortlichen des SV Merkur in Gesprächen. “Konkret ist aber noch nichts“, sagt Carsten Lähn.