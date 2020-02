Fußball-Kreisliga West : Burg schenkt Schenefeld halbes Dutzend ein

Turnerschaft unterliegt beim FC im einzigen Nachholspiel mir 0:6

Avatar_shz von Gunther Schöniger

23. Februar 2020, 14:47 Uhr

Itzehoe | Nur eine Begegnung der angesetzten fünf Nachholspiele wurde in der Fußball-Kreisliga West am Wochenende ausgetragen. Lediglich die Partie des FC Burg gegen die TS Schenefeld fand auf der gut bespielbaren Sportplatzanlage an der Bahnhofstraße statt und endete mit einem überraschend deutlichen 6:0-Sieg des gastgebenden FC.

FC Burg – TS Schenefeld 6:0 (3:0).

Die Burger bestätigten ihre gute Frühform. die sie bereits in der Vorbereitungsphase (unter anderem 9:3-Sieg beim Verbandsligisten VfR Horst) unter Beweis gestellt hatten. Mit einem Elfmetertor in der 27. Minute (Foulspiel an Yannik Schultz) beendete Bjarne Krey zunächst die knapp halbstündige Phase zu Beginn der Partie ohne Treffer. Krey (32.) und Yannik Schultz (40.) sorgten mit weiteren Toren noch vor der Pause praktisch schon für eine Vorentscheidung, zumal die Schenefelder unmittelbar vor dem Pausenpfiff nach einer gelbe-roten Karte für Jannik Willmann den zweiten Durchgang in Unterzahl bestreiten mussten.

Krey trifft wie er will

Der von der Schenefelder Defensivabteilung nicht in den Griff zu bekommene glänzend aufgelegte Bjarne Krey (58., 85.) und noch einmal Yannik Schultz (72.) erzielten nach der Pause noch drei weitere Burger Treffer. „Wir hätten sogar noch höher gewinnen können“, freute sich FC-Sprecher Ingo Nagel über den klaren Sieg.

Tore: 1:0 Krey (27./Foulelfmeter), 2:0 Krey (32.), 3:0 Schultz (40.), 4:0 Krey (58.), 5:0 Schultz (72.), 6:0 Krey (85.).

Gelb-Rot: Jannik Willmann (45./Schenefeld/grobes Foulspiel).