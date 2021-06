Programm Kita und Verein : Budo Sport Nord kümmert sich um die Kleinsten

Für ein Projekt mit der AWO-Kita-Hohenlockstedt sind alle Kinder mit Ninja-T-Shirts ausgestattet.

von Reiner Stöter

08. Juni 2021, 09:42 Uhr

Hohenlockstedt | Bei Budo Sport Nord im Fitnesspark Hohenlockstedt werden bald auch die Kleinsten spielerisch an Selbstverteidigung herangeführt. Das Programm „Kita und Verein“ der Sportjugend Schleswig-Holstein, die dieses Projekt unterstützt, wird erstmals von Budo Sport in Anspruch genommen. Der Verein beginnt eine Zusammenarbeit mit dem Kindergarten AWO Kita Hohenlockstedt.

Erzieherin Eda Eren zur Übungsleiterin ausgebildet

Dafür wurde die Erzieherin Eda Eren im vergangenen Jahr extra zur Übungsleiterin ausgebildet. Zukünftig werden 62 Kids über mehrere Wochen mit viel Fantasie und verschiedenen Parcours im Kampfsport unterrichtet. Dafür hat das Trainerteam Jascha Kaysal und Eda Eren ein neues Programm entwickelt, das schon im vergangenen Jahr in den Räumlichkeiten des Fitnesspark zweimal wöchentlich angeboten wurde, bis Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Sobald es wieder erlaubt war, hatte Eren aber zumindest in der Kita in kleinen Gruppen mit den Kindern trainiert. Speziell für dieses Projekt waren T-Shirts von der Firma Bogg Design in Itzehoe entworfen worden, auf denen ein Ninja mit Stempel Made in Holo zu sehen ist. Diese wurden nun an die Kita-Kinder verteilt.

„Die Kinder kommen so möglichst früh in Berührung mit dem Sport und bleiben hoffentlich lange dabei, egal in welcher Sportart.“ Himmet Kaysal, Großmeister Budo-Sport

In der Vergangenheit hatte der Verein bereits mit verschiedenen Kindergärten und Grundschulen aus der Umgebung zusammengearbeitet und gute Erfahrungen gemacht. „Die Kinder kommen so möglichst früh in Berührung mit dem Sport und bleiben hoffentlich lange dabei, egal in welcher Sportart“, sagt Großmeister Himmet Kaysal. Ziel der Zusammenarbeit sei es, die Kinder in ihren motorischen, kognitiven und sozial-emotionalen Fähigkeiten voran zu bringen sowie die Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen, so Kaysal weiter.

Nebeneffekt: Verein könnte neue Talente gewinnen

Auch seine eigenen Kinder hat der Kellinghusener von klein auf am Training teilnehmen lassen. Sohn Robin (mittlerweile 20), der im zarten Alter von zwei Jahren als Geschwisterkind im Karate sozusagen erst einmal mitlief, hat inzwischen den schwarzen Gürtel und eine erfolgreiche Turnierkarriere, inklusive der Teilnahme an Weltmeisterschaften, hinter sich. Die Gewinnung von neuen Talenten für den Verein, die häufig bereits in jungen Jahren erkannt und dann gezielt gefördert werden, sei natürlich ein schöner Nebeneffekt, erklärt Kaysal weiter.