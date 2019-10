BSC souverän

Brunsbütteler 4:0-Sieg bei Collegia Jübek

27. Oktober 2019, 13:10 Uhr

Brunsbüttel | Der BSC Brunsbüttel gewinnt deutlich mit 4:0 beim TuS Collegia Jübek und bleibt damit weiterhin eng dran an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga Schleswig..

Im ersten Durchgang waren die Jübeker noch auf Augenhöhe, wurden jedoch nach nur zwölf Minuten von Marvin Ehlerts platziert und direkt aus 35 Metern verwandeltem Freistoß überrascht.

Trotz der Führung taten sich die Gäste in der Offensive gegen eine gut stehende TuS-Hintermannschaft schwer und Collegia setzte auch im Spiel nach vorne immer wieder Nadelstiche.

Im zweiten Durchgang bauten die Gastgeber aber ab und der BSC übernahm die Kontrolle. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff zirkelte Marvin Ehlert einen Eckball genau auf den Kopf von Paul Butzek, der aus kurzer Distanz zum 0:2 einnickte. Nur vier Minuten später vollendete Phil Bargmann schließlich eine präzise Hereingabe von Tim Schmidt zum vorentscheidendem 0:3.

In der Folge ergaben sich immer mehr Räume für Konter der Schleusenstädter, da Jübek in der letzten halben Stunde alles nach vorne warf.

Brunsbüttel spielte die Partie souverän zu Ende und nutze in der 90.Spielminute in Person von Joker Paul Eckhardt den gebotenen Raum zum 0:4-Endstand.