Fussball-Landesliga : BSC mit konzentrierter Vorstellung

Brunsbüttel schlägt den TSV Altenholz verdient mit 3:1

von shz.de

07. Oktober 2018, 19:30 Uhr

Mit einer konzentrierten Vorstellung hat sich der BSC Brunsbüttel in der Fußball-Landesliga Schleswig gegen den TSV Altenholz mit 3:1 (1:0) durchgesetzt. Die Schleusenstädter entfernen sich mit dem Heimsieg in der Tabelle der Landesliga Schleswig von den Abstiegsrängen.

Von Beginn an gestalteten die Gastgeber das Spiel zwar nach Belieben, ohne jedoch die passiv agierenden Altenholzer ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dementsprechend gab es im ersten Spielabschnitt nur wenige Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Erst wenige Minuten vor der Pause brachte Rouven Drzimkowski die TSV-Defensive erstmalig ins Wanken: Der BSC-Angreifer konnte im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Gilian Jebens zur 1:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wacher aus der Kabine und hatten mehr Spielanteile als noch im ersten Durchgang. Die besseren Chancen sahen die Zuschauer aber von der BSC-Offensive, welche nun einige gute Spielzüge kreierte. In der 77. Spielminute musste die Rohwedder-Elf allerdings einen zwischenzeitlichen Dämpfer in Form des 1:1-Ausgleiches durch Lasse Jensen hinnehmen. Der Freistoß des TSV-Kapitäns wurde unhaltbar für BSC-Keeper Merlin Suhn abgefälscht. Die Brunsbütteler ließen sich jedoch nicht verunsichern und spielten in der Schlussphase druckvoll nach vorne. Drzimkowski blieb aktiv im Angriffsspiel und eroberte wenige Minuten nach dem Gegentreffer den Ball gegen den leichtfertig agierenden TSV-Torhüter Jan Detlefsen, um diesen anschließend aus spitzem Winkel zu bezwingen – 2:1. Die Mannschaft von Trainer Axel Rohwedder ließ sich nun nicht mehr von der Siegerstraße abbringen, zumal Detlefsen auch noch Rot wegen Schiri-Beleidigung sah. Der starke Drzimkowksi entschied die Partie schließlich in den Schlussminuten und traf nach schönem Solo zum 3:1-Endstand.

„Aufgrund unserer spielerisch guten Leistung haben wir heute trotz des Dämpfers im zweiten Durchgang verdient gewonnen“, lobte BSC-Coach Rohwedder seine Truppe nach der Begegnung.